В Ростове на Комарова из горящей многоэтажки эвакуировали 10 человек

На месте работали 29 человек, задействовали 9 единиц техники Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Сегодня, 17 декабря, в Ростове на бульваре Комарова из горящей 9-этажки эвакуировали 10 человек. К этой минуте пожар уже потушили, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

Информация о возгорании напротив ТЦ «Галерея парк» в экстренную службу поступила в 8.14. На 7 этаже здания полыхала квартира. В 8.39 пламя локализовали, а еще через 10 минут - в 8.49 - все полностью потушили.

Огнем было охвачено 15 квадратных метров. От МЧС на месте происшествия работали 29 человек, было задействовано 9 единиц техники. Сейчас специалисты выясняют причину пожара.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

58-летний мужчина пострадал при пожаре в частном доме в Ростовской области

Огнем было охвачено 15 кв. метров (подробности)