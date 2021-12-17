В Ростове на Комарова из горящей многоэтажки эвакуировали 10 человек

На месте работали 29 человек, задействовали 9 единиц техники
Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск
Сегодня, 17 декабря, в Ростове на бульваре Комарова из горящей 9-этажки эвакуировали 10 человек. К этой минуте пожар уже потушили, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.
Информация о возгорании напротив ТЦ «Галерея парк» в экстренную службу поступила в 8.14. На 7 этаже здания полыхала квартира. В 8.39 пламя локализовали, а еще через 10 минут - в 8.49 - все полностью потушили.
Огнем было охвачено 15 квадратных метров. От МЧС на месте происшествия работали 29 человек, было задействовано 9 единиц техники. Сейчас специалисты выясняют причину пожара.
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