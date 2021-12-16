58-летний мужчина пострадал при пожаре в частном доме в Ростовской области

От МЧС работали 6 человек, было задействовано 2 единицы техники Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В хуторе Сергеевка Ростовской области при пожаре в частном доме пострадал 58-летний мужчина. Он получил ожоги, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Несчастный случай произошел на улице Молодежной днем 15 декабря. Информация о ЧП к дежурному экстренной службы поступила в 13.43. После этого спасатели сразу же выехали на вызов.

Горение на площади в 15 кв. метров локализовали уже в 13.54, а еще через несколько минут - в 13.59 - все потушили. От МЧС работали 6 человек, они использовали 2 единицы техники. Причины возгорания сейчас выясняют.

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