В одном из цехов исправительной колонии Константиновска потушили пожар

Сейчас учреждение работает в штатном режиме Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Рано утром 3 декабря в одном из цехов исправительной колонии Константиновска произошел пожар. К этому моменту пламя уже потушили, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Ростовской области.

- В 5.30 в колонии № 5 произошло возгорание на территории деревообрабатывающего цеха. Огнем было охвачено около 40 кв. метров. В момент ЧП людей на объекте не было. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в 6.15, - рассказали в ведомстве.

Сейчас учреждение работает в штатном режиме. На месте происшествия проводят проверку и подсчитывают размер ущерба.

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