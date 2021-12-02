В Ростове пристав получил 7,5 лет колонии за угрозы слить компромат в Telegram

Приговор вынесли в Кировском районном суде Фото: Алексей БУЛАТОВ

Судебный пристав и по совместительству администратор Telegram-канала «Крысы Ростова» получил 7 лет и 6 месяцев колонии общего режима. Мужчину приговорили к такому сроку за вымогательство в особо крупном размере, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Как выяснилось, аферист как минимум дважды пытался нажиться на чужих тайнах. Он угрожал женщинам опубликовать в сети позорящие их сведения. У одной из них он вымогал более 1 млн рублей, а также имущество на 700 тысяч рублей. У второй требовал 1,1 млн рублей.

- Пока что приговор в законную силу не вступил, поэтому подозреваемый может его оспорить. Еще одно уголовное дело по статье «Мошенничество» прекратили после примирения сторон, - добавили в пресс-службе судов Ростовской области.

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