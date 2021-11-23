Телефонный аферист обманул жителя Ростовской области на 2,5 млн рублей

Деньги исчезли, и теперь неизвестно, смогут ли их вернуть Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Житель Ростовской области потерял более 2,5 млн рублей после беседы с телефонным аферистом. Преступник похитил все накопления жертвы и перестал выходить на связь, теперь его ищет полиция. Об этом рассказали в пресс-службе донского главка МВД.

Мужчина поверил мошеннику, который по телефону представился сотрудником банка и сообщил о сомнительных операциях по счету. Обманщик заверил, что знает, как помочь в такой ситуации, но для этого ему нужны номер карты и код из смс-сообщения.

Как только владелец средств поверил и переслал данные, у него все списали. Деньги исчезли, и теперь неизвестно, смогут ли их вернуть. После этого происшествия уже завели уголовное дело, бандита ищут.

Полицейские в очередной раз напоминают: сотрудники или служба безопасности банков никогда не будут звонить вам и сообщать о каких-либо финансовых операциях по вашим счетам. Никому не передавайте ваши персональные данные или данные о картах.

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