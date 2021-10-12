Жительница Ростова потеряла полмиллиона рублей после беседы с аферистом

Бандит выманил деньги под видом работника банка Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Жительница Ростова потеряла полмиллиона рублей после телефонной беседы с мошенником. Женщина поверила обещаниям неизвестного и в одну секунду лишилась всех своих сбережений, рассказали в пресс-службе областного управления МВД.

Как пояснили в ведомстве, аферист позвонил своей жертве и представился сотрудником банка. Рассказал о невероятно выгоном кредите, который можно получить не выходя из дома. Для этого нужно было всего лишь назвать номер карты и секретный код из смс. В итоге преступник похитил около 500 тысяч рублей.

Правоохранители уже возбудили уголовное дело, выясняют личность подозреваемого. Жителей Дона просят быть внимательными и осторожными при общении с незнакомцами. Лучше и вовсе не поднимать трубку, когда звонят с незнакомых номеров. Если есть какие-то сомнения, следует обращаться в организации по официальным телефонам или приходить на прием лично.

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