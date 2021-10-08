В Ростове за махинации с квартирами осудили банду черных риелторов

Суд отправил бандитов в колонии общего режима Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове осудили банду черных риелторов. Различные сроки - от 3,5 до 6 лет - в зависимости от тяжести вины получили семь человек. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

По данным инстанции, злоумышленники через осведомителей и с помощью других источников находили квартиры, которые никому не принадлежали после смерти хозяев. Оформляли на них права по поддельным документам и быстро перепродавали, уже по завышенным ценам.

На своем бизнесе бандиты заработали 21,2 млн рублей. Эти деньги они собрали за период с лета 2017 по 22 январь 2018 года.

- На слушаниях пятеро подсудимых полностью признали свою вину, один - частично, еще один отрицал причастность к преступлением, - добавили в объединенной пресс-службе судов региона.

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