В Ростове полицейские задержали банду черных риелторов

Трое подозреваемых задержаны, трое находятся под подпиской о невыезде Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове задержали банду черных риелторов: четырех мужчин и двух женщин в возрасте от 29 до 54 лет. Уже возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Об этом сегодня, 14 мая, сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

Правоохранители считают, что подозреваемые по поддельным документам зарегистрировали в собственность шесть квартир в Ленинском и Кировском районах города. Эти квадратные метры должны были перейти государству, так как владельцы умерли.

Сейчас сотрудники полиции проводят дополнительные оперативно-розыскные мероприятия и устанавливают всех участников преступления.

Ранее жертвой лжериелтора оказалась жительница донской столицы. После беседы с аферистом женщина потеряла 320 тысяч рублей