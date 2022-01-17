Появилось видео эвакуации ростовских школьников

Эвакуация учеников школы № 115 началась на первом уроке. Фото: читатель "КП-Ростов-на-Дону"

Неизвестный сообщил о том, что, как минимум, в десяти школах заложены бомбы Утром в понедельник, 17 января, в нескольких школах донской столицы срочно эвакуировали детей. Как сообщил источник в правоохранительных органах региона, неизвестный сообщил полиции, что как минимум в восьми учебных заведениях, заложены взрывные устройства.

Так, тревожная информация коснулось школ № 115, 55, 70, 87, 13, 5, 49, 6, 3, 104.

Первый урок был прерван, классы вывели на улицу, а сотрудники правоохранительных органов приступили к осмотру учебных заведений.

Ученики 115-й школы сняли на видео как проходила эвакуация.

Судя по кадрам, сами дети не особо испугались. Более того, многие ученики были даже рады такому повороту событий, так как многих отпустили по домам.

- Мы сидели на уроке, когда прозвучала тревога, классная (классный руководитель - прим. авт.) сказала, что она не учебная, после чего вывела нас из школы. Затем приехали спецназовцы и все оцепили, а мы с классом зашли в подъезд соседнего дома, чтобы не мерзнуть, - рассказала корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону» пятиклассник из школы № 115 в Левенцовском микрорайоне города.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, информация по поводу эвакуации школ уточняется

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