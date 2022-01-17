Богослужения пройдут в 56 храмах, а вот для купаний оборудуют только восемь купелей. Фото: Олег УКЛАДОВ

19 января православные верующие отмечают один из самых древних праздников — Крещение Господне или Богоявление. Одни отмечают его за молитвой в храме, другие купаются в ледяной воде. Публикуем расписание богослужений и купаний на Крещение 2022 в Ростове-на-Дону. Рассказываем, как будет работать транспорт 18 и 19 января.

КОНКРЕТНО

Где пройдут богослужения на праздник Крещения Господня

Юго-Западное благочиние

Свято-Троицкий приход

Адрес: г. Ростов-на-Дону, Международная, 7а

Дата и время: 18 января 7:20-12:00, 16:00-20:00. Освящение весь день.

19 января 6:00-12:00. Освящение весь день.

Количество участников: 1500 человек.

Преполовения Пятидесятницы ДДС

Адрес: г. Ростов-на-Дону, Всесоюзная, 165

Дата и время: 18 января 8:00-12:00, 17:00-20:00

19 января 6:00-12:00

Количество участников: 500 человек.

Свято-Никольский

Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Чапаевская, 18

Дата и время: 18 января. 07:30-11:30, 16:00-18:00

19 января 08:30-11:30

Количество участников: 100 человек.

Троицкий храм на Рельефной

Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Рельефная,3

Дата и время: 18 января 09:00-12:00, 16:00-18:00

19 января 09:00-12:00

Количество участников: 15 человек.

Храм Донской иконы Божией Матери

Адрес: г. Ростов-на-Дону, пер. Чухновский, 15а

Дата и время: 18 января. 07:30-11:30, 16:00-18:00

19 января 08:30-11:30

Количество участников: 25 человек.

Храм Владимирской иконы Божией Матери

Адрес: г. Ростов-на-Дону, Токарная, 82

Дата и время: 18 января 7:30-11:00, 16:00-18:00

19 января 7:30-11:00

Количество участников: 30 человек.

Храм Державной иконы Божией Матери

Адрес: г. Ростов-на-Дону, Салютина, 2

Дата и время: 18 января 7:30-11:00, 16:00-18:00

19 января 6:30-11:00

Количество участников: 40 человек.

Князь Владимирский храм

Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Саши Чебанова, 12,

Дата и время: 18 января 07:30-11:30, 16:00-19:00

19 января 07:30-11:30

Количество участников: 100 человек.

Храм прп. Серафима Саровского

Адрес: г. Ростов-на-дону, Портовая 72

Дата и время: 18 января 08:00-11:30, 16:00-19:00

19 января 08:00-11:30

Количество участников: 250 человек.

Восточное благочиние

Иконы Божией Матери «Умиление»

Адрес: г. Ростова-на-Дону, ул. Димитрова, 43

Дата и время: 18 января 16.00 - 19.30 - вечернее богослужение, 19 января 8.00 - 11.30 - Божественная Литургия

Количество участников: 250 человек.

Введенский храм

Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул.Лелюшенко, 17

Дата и время: 18 января 17.00 - 19.30 - вечернее богослужение, 19 января 8.00 - 11.30 - Божественная Литургия

Количество участников: 200 человек.

Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул Прокофьева, 34 8(918)509-60-42

Дата и время: 18 января 16.00 - 19.30 - вечернее богослужение, 19 января 8.00 - 11.30 - Божественная Литургия

Количество участников: 100 человек.

Всех Святых, в земле Российской просиявших

Адрес: г. Ростов-на-Дону, пер. Сальский 61

Дата и время: 18 января 16.00 - 19.30 - вечернее богослужение,

19 января 06.30 9-00 - ранняя Литургия, 09.00 - 11.30 - поздняя Литургия

Количество участников: 500 человек.

Иоакимо-Анновский храм

Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Вятская, д. 130

Дата и время: 18 января 17.00 - 19.30 - вечернее богослужение,

19 января 7.00 - 11.30 - Божественная Литургия

Количество участников: 200 человек.

Пантелеимоновский храм

Адрес: г. Ростов-на-Дону, Шолохова, 29-А

Дата и время: 18 января 16.00 - 19.30 - вечернее богослужение,

19 января 8.00 - 11.30 - Божественная Литургия

Количество участников: 400 человек.

Почаевская иконы Божией Матери

Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Панфиловцев, 15.

Дата и время: 18 января 16.00 - 19.30 - вечернее богослужение,

19 января 8.00 - 11.30 - Божественная Литургия

Количество участников: 200 человек.

Спасский храм

Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул Орская (перед дамбой через Ростовское море)

Дата и время: 18 января 16.00 - 19.30 - вечернее богослужение, 19 января 8.00 - 11.30 - Божественная Литургия

Количество участников: 150 человек.

Западное благочиние

Храм преподобного Сергия Радонежского

Дата и время: Адрес: г. Ростов-на-Дону, мкр Левенцовка, ул. Еляна,

18 января 17.00 - 19.00 - вечернее богослужение.

19 января 8.00-10.00 Божественная Литургия; 10.00-12.00 освящение воды.

Количество участников: 200 человек.

Храм святого Георгия Победоносца (строящийся, с храмом св. Иоанна Воина)

Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. 339 Стрелковой дивизии, 33,

тел.: 246-53-31

Дата и время: 18 января 16.00 - 19.00 - вечернее богослужение.

19 января 8.00 - 11.00 - Божественная Литургия. 11.00-20.00 - освящение воды.

Количество участников: 1000 человек.

Храм святой великомученицы Екатерины

Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Извилистая, 7/1,

Дата и время: 18 января 17.00 - 19.00 - вечернее богослужение.

19 января 06.00 - 08.30 - Божественная литургия (ранняя), 09.00 – 12.00 - Божественная литургия (поздняя). 11.00 -19.00 освящение воды

Количество участников: 350 человек.

Храм великомученика Георгия Победоносца

Адрес: г. Ростов-на-Дону, пр. Коммунистический, 38б,

Дата и время: 18 января 22.00 – 19 января 4.00 - ночное богослужение. 7.30 - 10.00 – Божественная литургия (поздняя).

Количество участников: 500 человек.

Храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»

Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Алейникова, д. 10

Дата и время: 18 января 16.00 - 19.00 - вечернее богослужение.

19 января 8.30-10.30 Божественная Литургия; 10.30-18.00 освящение воды.

Количество участников: 60 человек.

Храм Новомучеников Российских

Адрес: г. Ростов-на-Дону, п. Левенцовский, ул. Пескова, 19/1

Дата и время: 18 января 15.00 - 18.00 - вечернее богослужение,

19 января - 7.30-10.30 Божественная Литургия; 10.30-13.00 освящение воды.

Количество участников: 50 человек.

Храм в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша»

Адрес: г. Ростов-на-Дону, мкр. Левенцовка, ул. Еременко, 91/1

Дата и время: 18 января 17.00 - 19.00 19 января 9.30-11.30

Количество участников: 150 человек.

Северное благочиние

Казанской иконы Божией Матери

Адрес: г. Ростов-на-Дону, пр. Космонавтов 16а/32a

Дата и время: 18 января - с 7.00 до 12.00, с 17-00 до 21-00

19 января - с 8.00 до 12.00, с 17.00 до 19.00

Освящение воды: 18 января с 11-00 до 20-00 19 января.

Количество участников: 850 человек.

Равноапостольной Нины, просветительницы Грузии

Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Бодрая, 123

Дата и время: 18 января, с 8.30 до 11.00, с 16.00 до 18.00

19 января, с 8.30 до 12.00

Освящение воды: 18 января с 11.00 до 16.00, 19 января с 11.00 до 16.00

Количество участников: 150 человек.

Петра и Февронии

Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Венеры, 17а

Дата и время: Храм открыт с 7.30 18.01 до 19.00 -19.01

Количество участников: 50 человек.

Храм св.вмчц. Ирины

Адрес: г. Ростов-на-Дону, пр.М.Нагибина, 24/50

Дата и время: 18 января - с 7.30 до 12.00, с 17-00 до 19-00

19 января - с 7.30 до 13.00, с 17.00 до 19.00

Освящение воды: 18 января с 11-00 до 13-00, 19 января с 8-00 до 13-00

Количество участников: 150 человек.

Александро-Невский храм (строящийся)

Адрес: г. Ростов-на-Дону, проспект Космонавтов – улица Капустина

Дата и время: 18 января, с 17-00 до 19-00

19 января, с 8.30 до 11.00

Освящение воды: 18 января с 11-00 до 17-00, 19 января с 11-00 до 17-00

Количество участников: 100 человек.

Святого благоверного великого Князя Димитрия Донского

Адрес: г. Ростов-на-Дону, пр. Ленина, 210а

Дата и время: 18 января, с 8.00 до 09.30

19 января, с 08.00 до 09.30

Освящение воды: 18 января с 09-30 до 16-00, 19 января с 09-30 до 16-00

Количество участников: 180 человек.

Приход Никольского храма

Адрес:. Ростов-на-Дону, пр. Королева, 30.

Дата и время: 18 января, с 8.00 до 11.00, с 17-00 до 19-30

19 января, с 8.00 до 11.00

Количество участников: 50 человек.

Покрова Пресвятой Богородицы

Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Орбитальная, 1 Б

Дата и время: 18 января, 16:00 -18:30 Всенощное бдение

19 января, 7:30-11:30

Количество участников: 200 человек.

Первоверховных апостолов Петра и Павла

Адрес: Сквер завода «Электроаппарат»

Дата и время: 18 января, с 8.00 до 11.00, с 16.00 до 19.00

19 января, с 8.00 до 11.00

Освящение воды: 18 января с 11-00 до 16.00, 19 января с 11.00 до 16.00

Количество участников: 50 человек.

Северо-Западное благочиние

Иконы Божией Матери «Избавительница»

Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, 43

Дата и время: 18 января 09.00-12.00, 15.00-17.00;

19 января 09.00 - 12.00

Количество участников: 40 человек.

Храм Святой Троицы Свято-Иверского женского монастыря

Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Неклиновская, д. 4

Дата и время: 18 января 08.00-12.00, 20.00-03:00;

Количество участников: 500 человек.

Иконы Пресвятой Богородицы «Целительница»

Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, 108а

Дата и время: 18 января 09.00-12.00, 12.00-18.00

19 января 08.00 - 12.00, 12.00-18.00

Количество участников: 150 человек.

Бориса и Глеба

Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 175

Дата и время: 18 января 15.00-17.00

19 января 08.30-11.00

Количество участников: 50 человек.

Иоанно-Кронштадтский

Адрес: г. Ростов-на-Дону, Площадь Полка Народного Ополчения, 1

Дата и время: 18 января 17.00-19.30, 19 января 7.30-10.00

Количество участников: 150 человек.

Храм вмч. Георгия Победоносца

(пер. Халтуринский)

Адрес: г. Ростов-на-Дону, пер. Халтуринский, 202

Дата и время: 18 января 17.00-20.00

19 января 08.00 - 11.30

Количество участников: 150 человек.

Иконы Божией Матери "Скоропослушница"

Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Дачная, 8а

Дата и время: 19 января 07:20 - 11:00

Количество участников: 30 человек.

Центральное благочиние

Святителя Димитрия, Митрополита Ростовского, г. Ростова-на-Дону

Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Муравьева, 28б

Дата и время: 18 января 8.00 – 10.30 Божественная литургия. Великое водоосвящение. 10.30- 16.00 - освящение воды. 16.00 - 18.30 - вечернее богослужение,

19 января 8.00 - 10.30 - Божественная литургия. Великое водоосвящение.

10.30-16.00 - освящение воды.

Количество участников: 300 человек.

Кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородице

Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул Станиславского д. 58

Дата и время: 18 января, 08:00-11:00 - Божественная Литургия Великое водоосвящение Освящение весь день. 17:00-19:00 - вечернее Богослужение

19 января 08:00-11:00 Божественная Литургия Великое водоосвящение

Освящение весь день.

Количество участников: 1500 человек.

Старо-Покровский храм

Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 113б

Дата и время: 18 января, 8.00 – 11.00 Божественная литургия. Великое водоосвящение.

11.30- 16.30 - освящение воды. 17.00 - 19.30 - вечернее богослужение,

19 января, 7.30-8.40 - Божественная литургия(ранняя), 9.30 - 11.30 - Божественная литургия (поздняя). Великое водоосвящение. 12.00-17.00 - освящение воды.

Количество участников: 300 человек.

Благовещенский греческий храм

Адрес: г. Ростов-на-Дону, пер. Университетский, 58

Дата и время: 18 января 9.00 – 11.00 Божественная литургия. Великое водоосвящение.

10.30- 16.00 - освящение воды. 17.00 - 19.30 - вечернее богослужение,

19 января 9.00 - 12.00 - Божественная литургия. Великое водоосвящение. 10.30-16.00 - освящение воды.

Количество участников: 300 человек.

Храм Вознесения Господня

Адрес: г. Ростов-на-Дону, пер. Ахтарский, 3

Дата и время: 18 января 9.00 -11.30 - Божественная литургия. Великое водоосвящение. 11.30- 15.00 - освящение воды. 15.00 - 17.30 - вечернее богослужение,

19 января 9.00 - 11.30 - Божественная литургия. Великое водоосвящение. 11.30-16.00 - освящение воды.

Количество участников: 200 человек.

Святой мученицы Татианы при ДГТУ

Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Нагибина, д.7б

Дата и время: 18 января 7.40 – 10.00 Божественная литургия. Великое водоосвящение. 10.30- 16.00 - освящение воды. 17.00 - 19.30 - вечернее богослужение,

19 января 7.40 - 10.00 - Божественная литургия. Великое водоосвящение. 10.30-16.00 - освящение воды.

Количество участников: 200 человек.

Константино-Всехсвятский храм

Адрес: г. Ростов-на-Дону, пер. Халтуринский, 101а

Дата и время: 18 января 17.00 – 19.00 Вечерня. Литургия. Великое водоосвящение.

19 января 9.00 - 11.00 - Божественная литургия. Великое водоосвящение. 11.00-13.00 - освящение воды.

Количество участников: 80 человек.

Юго-Восточное благочиние

Сретенский храм

Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Детская, д. 254, тел. +7(863)257-65-63

Дата и время: 18 января, 16.00 - 19.30 - вечернее богослужение

19 января, 06.00-08.00 – ранняя Божественная Литургия, 08.00-11.30 – поздняя Божественная Литургия.

Количество участников: 300 человек.

Свято-Александрийское архиерейское подворье

Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Ченцова, 3

Дата и время: 18 января, 8.00 – 12.00- Божественная Литургия 16.00 - 18.30 - вечернее богослужение

19 января, 8.00 - 12.00 - Божественная Литургия

Количество участников: 50 человек.

Приход храма Арх. Михаила

Адрес: г. Ростов-на-Дону, пр.40-летия Победы, 89

Дата и время: 18 января, 10.00 – 20.00;

19 января, 09.00 - 15.00

Количество участников: 50 человек.

Приход храма Спиридона Тримифунтского

Адрес: г. Ростов-на-Дону, пр.40-летия Победы, д. 73/18

Дата и время: 18 января, 10.00 - 20.00;

19 января, 09.00 - 18.00

Количество участников: 100 человек.

Храм вмч. и цел. Пантелеимона при НМИЦ онкологии

Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. 14-я Линия, 63

Дата и время: 18 января, 15.00-18.30 - вечернее богослужение,

19 января, 8.00-11.30 - Божественная литургия

Количество участников: 30 человек.

Храм пророка Илии

Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Рыльского 20

Дата и время: 18 января, 17.00 - 19.30 - вечернее богослужение

19 января, 8.00 - 10.30 - Божественная литургия

Количество участников: 40 человек.

Мироносицкий храм

Адрес: г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, 320\2 тел. +7(863) 207-05-83

Дата и время: 18 января, 8.00 – 11.00- Божественная Литургия, 16.00 - 18.30 - вечернее богослужение,

19 января, 8.00 - 11.00 - Божественная Литургия

Количество участников: 30 человек.

Храм апостола Андрея Первозванного города

Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Петрожицкого, д. 14/13

Дата и время: 18 января, 8.30 – 13.00- Божественная Литургия, 16.00 – 19.00 - вечернее богослужение,

19 января, 8.30 - 13.00 - Божественная Литургия

Количество участников: 60 человек.

Храм иконы Божией Матери «Неопалимая Купина»

Адрес: г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, 1д, тел. +7(952)413-10-18

Дата и время: 18 января, 8.00 – 10.00- Божественная Литургия, 16.00 - 18.30 - вечернее богослужение

19 января, 8.00 - 10.30 - Божественная Литургия

Количество участников: 30 человек.

В Ростове 18 и 19 января можно искупаться в восьми купелях — мы публиковали список адресов и расписание.

Из-за праздника Крещения в городе продлят работу общественного транспорта. В ночь с 18 на 19 января автобусы будут ходить до 1.00. При этом на личном авто с 20.00 18 января до 6.00 19 января проехать можно будет не везде — на шести улицах ограничат движение.

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