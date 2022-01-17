Богослужения пройдут в 56 храмах, а вот для купаний оборудуют только восемь купелей.
Фото: Олег УКЛАДОВ
19 января православные верующие отмечают один из самых древних праздников — Крещение Господне или Богоявление. Одни отмечают его за молитвой в храме, другие купаются в ледяной воде. Публикуем расписание богослужений и купаний на Крещение 2022 в Ростове-на-Дону. Рассказываем, как будет работать транспорт 18 и 19 января.
КОНКРЕТНО
Где пройдут богослужения на праздник Крещения Господня
Юго-Западное благочиние
Свято-Троицкий приход
Адрес: г. Ростов-на-Дону, Международная, 7а
Дата и время: 18 января 7:20-12:00, 16:00-20:00. Освящение весь день.
19 января 6:00-12:00. Освящение весь день.
Количество участников: 1500 человек.
Преполовения Пятидесятницы ДДС
Адрес: г. Ростов-на-Дону, Всесоюзная, 165
Дата и время: 18 января 8:00-12:00, 17:00-20:00
19 января 6:00-12:00
Количество участников: 500 человек.
Свято-Никольский
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Чапаевская, 18
Дата и время: 18 января. 07:30-11:30, 16:00-18:00
19 января 08:30-11:30
Количество участников: 100 человек.
Троицкий храм на Рельефной
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Рельефная,3
Дата и время: 18 января 09:00-12:00, 16:00-18:00
19 января 09:00-12:00
Количество участников: 15 человек.
Храм Донской иконы Божией Матери
Адрес: г. Ростов-на-Дону, пер. Чухновский, 15а
Дата и время: 18 января. 07:30-11:30, 16:00-18:00
19 января 08:30-11:30
Количество участников: 25 человек.
Храм Владимирской иконы Божией Матери
Адрес: г. Ростов-на-Дону, Токарная, 82
Дата и время: 18 января 7:30-11:00, 16:00-18:00
19 января 7:30-11:00
Количество участников: 30 человек.
Храм Державной иконы Божией Матери
Адрес: г. Ростов-на-Дону, Салютина, 2
Дата и время: 18 января 7:30-11:00, 16:00-18:00
19 января 6:30-11:00
Количество участников: 40 человек.
Князь Владимирский храм
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Саши Чебанова, 12,
Дата и время: 18 января 07:30-11:30, 16:00-19:00
19 января 07:30-11:30
Количество участников: 100 человек.
Храм прп. Серафима Саровского
Адрес: г. Ростов-на-дону, Портовая 72
Дата и время: 18 января 08:00-11:30, 16:00-19:00
19 января 08:00-11:30
Количество участников: 250 человек.
Восточное благочиние
Иконы Божией Матери «Умиление»
Адрес: г. Ростова-на-Дону, ул. Димитрова, 43
Дата и время: 18 января 16.00 - 19.30 - вечернее богослужение, 19 января 8.00 - 11.30 - Божественная Литургия
Количество участников: 250 человек.
Введенский храм
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул.Лелюшенко, 17
Дата и время: 18 января 17.00 - 19.30 - вечернее богослужение, 19 января 8.00 - 11.30 - Божественная Литургия
Количество участников: 200 человек.
Веры, Надежды, Любови и матери их Софии
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул Прокофьева, 34 8(918)509-60-42
Дата и время: 18 января 16.00 - 19.30 - вечернее богослужение, 19 января 8.00 - 11.30 - Божественная Литургия
Количество участников: 100 человек.
Всех Святых, в земле Российской просиявших
Адрес: г. Ростов-на-Дону, пер. Сальский 61
Дата и время: 18 января 16.00 - 19.30 - вечернее богослужение,
19 января 06.30 9-00 - ранняя Литургия, 09.00 - 11.30 - поздняя Литургия
Количество участников: 500 человек.
Иоакимо-Анновский храм
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Вятская, д. 130
Дата и время: 18 января 17.00 - 19.30 - вечернее богослужение,
19 января 7.00 - 11.30 - Божественная Литургия
Количество участников: 200 человек.
Пантелеимоновский храм
Адрес: г. Ростов-на-Дону, Шолохова, 29-А
Дата и время: 18 января 16.00 - 19.30 - вечернее богослужение,
19 января 8.00 - 11.30 - Божественная Литургия
Количество участников: 400 человек.
Почаевская иконы Божией Матери
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Панфиловцев, 15.
Дата и время: 18 января 16.00 - 19.30 - вечернее богослужение,
19 января 8.00 - 11.30 - Божественная Литургия
Количество участников: 200 человек.
Спасский храм
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул Орская (перед дамбой через Ростовское море)
Дата и время: 18 января 16.00 - 19.30 - вечернее богослужение, 19 января 8.00 - 11.30 - Божественная Литургия
Количество участников: 150 человек.
Западное благочиние
Храм преподобного Сергия Радонежского
Дата и время: Адрес: г. Ростов-на-Дону, мкр Левенцовка, ул. Еляна,
18 января 17.00 - 19.00 - вечернее богослужение.
19 января 8.00-10.00 Божественная Литургия; 10.00-12.00 освящение воды.
Количество участников: 200 человек.
Храм святого Георгия Победоносца (строящийся, с храмом св. Иоанна Воина)
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. 339 Стрелковой дивизии, 33,
тел.: 246-53-31
Дата и время: 18 января 16.00 - 19.00 - вечернее богослужение.
19 января 8.00 - 11.00 - Божественная Литургия. 11.00-20.00 - освящение воды.
Количество участников: 1000 человек.
Храм святой великомученицы Екатерины
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Извилистая, 7/1,
Дата и время: 18 января 17.00 - 19.00 - вечернее богослужение.
19 января 06.00 - 08.30 - Божественная литургия (ранняя), 09.00 – 12.00 - Божественная литургия (поздняя). 11.00 -19.00 освящение воды
Количество участников: 350 человек.
Храм великомученика Георгия Победоносца
Адрес: г. Ростов-на-Дону, пр. Коммунистический, 38б,
Дата и время: 18 января 22.00 – 19 января 4.00 - ночное богослужение. 7.30 - 10.00 – Божественная литургия (поздняя).
Количество участников: 500 человек.
Храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Алейникова, д. 10
Дата и время: 18 января 16.00 - 19.00 - вечернее богослужение.
19 января 8.30-10.30 Божественная Литургия; 10.30-18.00 освящение воды.
Количество участников: 60 человек.
Храм Новомучеников Российских
Адрес: г. Ростов-на-Дону, п. Левенцовский, ул. Пескова, 19/1
Дата и время: 18 января 15.00 - 18.00 - вечернее богослужение,
19 января - 7.30-10.30 Божественная Литургия; 10.30-13.00 освящение воды.
Количество участников: 50 человек.
Храм в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша»
Адрес: г. Ростов-на-Дону, мкр. Левенцовка, ул. Еременко, 91/1
Дата и время: 18 января 17.00 - 19.00 19 января 9.30-11.30
Количество участников: 150 человек.
Северное благочиние
Казанской иконы Божией Матери
Адрес: г. Ростов-на-Дону, пр. Космонавтов 16а/32a
Дата и время: 18 января - с 7.00 до 12.00, с 17-00 до 21-00
19 января - с 8.00 до 12.00, с 17.00 до 19.00
Освящение воды: 18 января с 11-00 до 20-00 19 января.
Количество участников: 850 человек.
Равноапостольной Нины, просветительницы Грузии
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Бодрая, 123
Дата и время: 18 января, с 8.30 до 11.00, с 16.00 до 18.00
19 января, с 8.30 до 12.00
Освящение воды: 18 января с 11.00 до 16.00, 19 января с 11.00 до 16.00
Количество участников: 150 человек.
Петра и Февронии
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Венеры, 17а
Дата и время: Храм открыт с 7.30 18.01 до 19.00 -19.01
Количество участников: 50 человек.
Храм св.вмчц. Ирины
Адрес: г. Ростов-на-Дону, пр.М.Нагибина, 24/50
Дата и время: 18 января - с 7.30 до 12.00, с 17-00 до 19-00
19 января - с 7.30 до 13.00, с 17.00 до 19.00
Освящение воды: 18 января с 11-00 до 13-00, 19 января с 8-00 до 13-00
Количество участников: 150 человек.
Александро-Невский храм (строящийся)
Адрес: г. Ростов-на-Дону, проспект Космонавтов – улица Капустина
Дата и время: 18 января, с 17-00 до 19-00
19 января, с 8.30 до 11.00
Освящение воды: 18 января с 11-00 до 17-00, 19 января с 11-00 до 17-00
Количество участников: 100 человек.
Святого благоверного великого Князя Димитрия Донского
Адрес: г. Ростов-на-Дону, пр. Ленина, 210а
Дата и время: 18 января, с 8.00 до 09.30
19 января, с 08.00 до 09.30
Освящение воды: 18 января с 09-30 до 16-00, 19 января с 09-30 до 16-00
Количество участников: 180 человек.
Приход Никольского храма
Адрес:. Ростов-на-Дону, пр. Королева, 30.
Дата и время: 18 января, с 8.00 до 11.00, с 17-00 до 19-30
19 января, с 8.00 до 11.00
Количество участников: 50 человек.
Покрова Пресвятой Богородицы
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Орбитальная, 1 Б
Дата и время: 18 января, 16:00 -18:30 Всенощное бдение
19 января, 7:30-11:30
Количество участников: 200 человек.
Первоверховных апостолов Петра и Павла
Адрес: Сквер завода «Электроаппарат»
Дата и время: 18 января, с 8.00 до 11.00, с 16.00 до 19.00
19 января, с 8.00 до 11.00
Освящение воды: 18 января с 11-00 до 16.00, 19 января с 11.00 до 16.00
Количество участников: 50 человек.
Северо-Западное благочиние
Иконы Божией Матери «Избавительница»
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, 43
Дата и время: 18 января 09.00-12.00, 15.00-17.00;
19 января 09.00 - 12.00
Количество участников: 40 человек.
Храм Святой Троицы Свято-Иверского женского монастыря
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Неклиновская, д. 4
Дата и время: 18 января 08.00-12.00, 20.00-03:00;
Количество участников: 500 человек.
Иконы Пресвятой Богородицы «Целительница»
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, 108а
Дата и время: 18 января 09.00-12.00, 12.00-18.00
19 января 08.00 - 12.00, 12.00-18.00
Количество участников: 150 человек.
Бориса и Глеба
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 175
Дата и время: 18 января 15.00-17.00
19 января 08.30-11.00
Количество участников: 50 человек.
Иоанно-Кронштадтский
Адрес: г. Ростов-на-Дону, Площадь Полка Народного Ополчения, 1
Дата и время: 18 января 17.00-19.30, 19 января 7.30-10.00
Количество участников: 150 человек.
Храм вмч. Георгия Победоносца
(пер. Халтуринский)
Адрес: г. Ростов-на-Дону, пер. Халтуринский, 202
Дата и время: 18 января 17.00-20.00
19 января 08.00 - 11.30
Количество участников: 150 человек.
Иконы Божией Матери "Скоропослушница"
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Дачная, 8а
Дата и время: 19 января 07:20 - 11:00
Количество участников: 30 человек.
Центральное благочиние
Святителя Димитрия, Митрополита Ростовского, г. Ростова-на-Дону
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Муравьева, 28б
Дата и время: 18 января 8.00 – 10.30 Божественная литургия. Великое водоосвящение. 10.30- 16.00 - освящение воды. 16.00 - 18.30 - вечернее богослужение,
19 января 8.00 - 10.30 - Божественная литургия. Великое водоосвящение.
10.30-16.00 - освящение воды.
Количество участников: 300 человек.
Кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородице
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул Станиславского д. 58
Дата и время: 18 января, 08:00-11:00 - Божественная Литургия Великое водоосвящение Освящение весь день. 17:00-19:00 - вечернее Богослужение
19 января 08:00-11:00 Божественная Литургия Великое водоосвящение
Освящение весь день.
Количество участников: 1500 человек.
Старо-Покровский храм
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 113б
Дата и время: 18 января, 8.00 – 11.00 Божественная литургия. Великое водоосвящение.
11.30- 16.30 - освящение воды. 17.00 - 19.30 - вечернее богослужение,
19 января, 7.30-8.40 - Божественная литургия(ранняя), 9.30 - 11.30 - Божественная литургия (поздняя). Великое водоосвящение. 12.00-17.00 - освящение воды.
Количество участников: 300 человек.
Благовещенский греческий храм
Адрес: г. Ростов-на-Дону, пер. Университетский, 58
Дата и время: 18 января 9.00 – 11.00 Божественная литургия. Великое водоосвящение.
10.30- 16.00 - освящение воды. 17.00 - 19.30 - вечернее богослужение,
19 января 9.00 - 12.00 - Божественная литургия. Великое водоосвящение. 10.30-16.00 - освящение воды.
Количество участников: 300 человек.
Храм Вознесения Господня
Адрес: г. Ростов-на-Дону, пер. Ахтарский, 3
Дата и время: 18 января 9.00 -11.30 - Божественная литургия. Великое водоосвящение. 11.30- 15.00 - освящение воды. 15.00 - 17.30 - вечернее богослужение,
19 января 9.00 - 11.30 - Божественная литургия. Великое водоосвящение. 11.30-16.00 - освящение воды.
Количество участников: 200 человек.
Святой мученицы Татианы при ДГТУ
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Нагибина, д.7б
Дата и время: 18 января 7.40 – 10.00 Божественная литургия. Великое водоосвящение. 10.30- 16.00 - освящение воды. 17.00 - 19.30 - вечернее богослужение,
19 января 7.40 - 10.00 - Божественная литургия. Великое водоосвящение. 10.30-16.00 - освящение воды.
Количество участников: 200 человек.
Константино-Всехсвятский храм
Адрес: г. Ростов-на-Дону, пер. Халтуринский, 101а
Дата и время: 18 января 17.00 – 19.00 Вечерня. Литургия. Великое водоосвящение.
19 января 9.00 - 11.00 - Божественная литургия. Великое водоосвящение. 11.00-13.00 - освящение воды.
Количество участников: 80 человек.
Юго-Восточное благочиние
Сретенский храм
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Детская, д. 254, тел. +7(863)257-65-63
Дата и время: 18 января, 16.00 - 19.30 - вечернее богослужение
19 января, 06.00-08.00 – ранняя Божественная Литургия, 08.00-11.30 – поздняя Божественная Литургия.
Количество участников: 300 человек.
Свято-Александрийское архиерейское подворье
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Ченцова, 3
Дата и время: 18 января, 8.00 – 12.00- Божественная Литургия 16.00 - 18.30 - вечернее богослужение
19 января, 8.00 - 12.00 - Божественная Литургия
Количество участников: 50 человек.
Приход храма Арх. Михаила
Адрес: г. Ростов-на-Дону, пр.40-летия Победы, 89
Дата и время: 18 января, 10.00 – 20.00;
19 января, 09.00 - 15.00
Количество участников: 50 человек.
Приход храма Спиридона Тримифунтского
Адрес: г. Ростов-на-Дону, пр.40-летия Победы, д. 73/18
Дата и время: 18 января, 10.00 - 20.00;
19 января, 09.00 - 18.00
Количество участников: 100 человек.
Храм вмч. и цел. Пантелеимона при НМИЦ онкологии
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. 14-я Линия, 63
Дата и время: 18 января, 15.00-18.30 - вечернее богослужение,
19 января, 8.00-11.30 - Божественная литургия
Количество участников: 30 человек.
Храм пророка Илии
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Рыльского 20
Дата и время: 18 января, 17.00 - 19.30 - вечернее богослужение
19 января, 8.00 - 10.30 - Божественная литургия
Количество участников: 40 человек.
Мироносицкий храм
Адрес: г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, 320\2 тел. +7(863) 207-05-83
Дата и время: 18 января, 8.00 – 11.00- Божественная Литургия, 16.00 - 18.30 - вечернее богослужение,
19 января, 8.00 - 11.00 - Божественная Литургия
Количество участников: 30 человек.
Храм апостола Андрея Первозванного города
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Петрожицкого, д. 14/13
Дата и время: 18 января, 8.30 – 13.00- Божественная Литургия, 16.00 – 19.00 - вечернее богослужение,
19 января, 8.30 - 13.00 - Божественная Литургия
Количество участников: 60 человек.
Храм иконы Божией Матери «Неопалимая Купина»
Адрес: г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, 1д, тел. +7(952)413-10-18
Дата и время: 18 января, 8.00 – 10.00- Божественная Литургия, 16.00 - 18.30 - вечернее богослужение
19 января, 8.00 - 10.30 - Божественная Литургия
Количество участников: 30 человек.
В Ростове 18 и 19 января можно искупаться в восьми купелях — мы публиковали список адресов и расписание.
Из-за праздника Крещения в городе продлят работу общественного транспорта. В ночь с 18 на 19 января автобусы будут ходить до 1.00. При этом на личном авто с 20.00 18 января до 6.00 19 января проехать можно будет не везде — на шести улицах ограничат движение.
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