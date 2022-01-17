Нырять или нет в прорубь на Крещение, рассказали в Донской митрополии

Крещение Господне - один из главных православных праздников Фото: Алексей БУЛАТОВ

Праздник Крещения Господне является одним из 12-ти главных христианских праздников. В этот день церковь вспоминает, как Господь принял крещение от рук Иоанна Предтечи в водах Иордана.

По свидетельствам Иоанна Златоуста, уже с четвертого века существовала традиция приходить в храмы в Крещение, набирать святую воду, приносить ее домой и благоговейно пить в течение года.

- А вот традиция крещенского купания относительно новая - появилась во второй половине 19 века и была тогда не очень распространена. К концу 19-го - началу 20-го веков она стала чуть более популярна, но встречалась еще крайне редко. Закрепилась традиция окончательно в послевоенное время, в 20-м веке. Ведь людей в храмы не пускали, церкви закрывали. А чем сложнее путь в храм, тем легче прокладывается дорожка с религиозным содержанием вокруг него, - рассказал официальный представитель Донской митрополии Игорь Петровский.

Таким образом появилась и окрепла традиция крещенских купаний.

- На сегодняшний день церковь не отвергает эту традицию, но предлагает аккуратно совершать омовения. Хотя само купание в водоеме не обязательно, не является частью богослужения, частью предписанного действия, - продолжает Игорь Петровский.

По его словам, те, кто имеет намерение окунуться в проруби, должны правильно все сделать.

- Мы говорим о трех важных вещах для людей, совершающих это необязательное омовение. Во-первых, ни в коем случае ни до, ни после нельзя употреблять алкоголь, так как это величайшее богохульство перед святыней Господней. Второе - еще большее богохульство - представление о том, что омовение очистит человека от грехов, которые он совершил. Грехи человеку прощаются и очищение происходит только в таинстве исповеди, личного покаяния. И третье: если человек купается в крещенской проруби с благоговением, то надо у Бога просить избавления от страстей. Это та самая сила, которая делает нас слабыми, - сказал Игорь Петровский.

Также пресс-секретарь Донской митрополии добавил, что купание можно совершать только в тех местах, которые для этого отведены.

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