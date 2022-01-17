Как пенсионерка из Ростовской области стала моржом со стажем

66-летняя Галина Николаевна не пропустит в этом году крещенские купания Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

В Ростовской области 18 и 19 января, как и во всей стране, будут купаться ледяных купелях. Кто-то впервые нырнет в порубь в праздник Крещения Господня, а вот 66-летняя Галина Калиниченко из Батайска сделает это в 21 раз!

Говорит, что ее не испугает даже метель. О том, для чего она купается в проруби зимой, женщина рассказала корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону».

По словам женщины, закаляться она стала еще в молодости. Начинала с малого – обливания холодной водой. Это укрепило иммунитет и придало бодрости.

- А лет 20 назад стала купаться в проруби даже зимой. Однажды соседка увидела, как я босиком по снегу хожу, и сразу сказала : «Ты – наш человек!». Так я нашла своих единомышленников и вступила в клуб моржей. Я в нем – самая молодая. Каждую неделю мы купаемся в Голубом озере, не зависимо от времени года. Бывает, зимой, поверхность водоема сковывает лед. Но это не проблема. Просто делаем прорубь, - рассказывает Галина Николаевна.

В этом году женщина с друзьями – моржами - обязательно искупается на Крещение.

- Нырнем по три раза, потом чайку горячего. А как без этого? А вот алкоголя точно не будет! – продолжает женщина.

Кстати, за годы такого экстремального закаливания Галина ни разу не простыла! Обошел ее стороной и ковид.

А еще, говорит Галина, зимнее плавание в озере не только позволяет оставаться в тонусе физически, но и помогает принять верное решение.

- Часто так случалось со мной, что не могла определиться, как правильно поступить. Но после ледяного заплыва в голове все проясняется. К примеру, после ныряния в проруби я, бывало, принимала решение о том, принимать мне какое-либо предложение по работе или нет. И еще ни разу не ошиблась, - сказала Галина Николаевна.

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