Жена Дмитрия Диброва заболела омикроном

Супруги Дмитрий и Полина Дибровы ушли на карантин из-за ковида Фото: Наталия КУДРЯШОВА

Жена известного ростовчанина, телеведущего Дмитрий Диброва, сообщила в своем блоге в «Инстаграме» о том, что заболела коронавирусом. По словам Полины, у нее диагностировали омикрон. Также многодетная мама сказала, что ковид она переносит уже второй раз.

- Первые деньки казалось, что все сложнее, чем в первый раз. Сейчас понимаю, что просто по-другому. Мой первый раз был полтора года назад. Омикрон, приветствую, - написала она в соцсети.

По словам Полины Дибровой, изначальными симптомами стали першение в горле, слабость и головная боль.

- Когда у меня болит горло, подобные симптомы встречаются частенько. Но дальше горло начало сильно разрываться. Честно говоря, окунулась в детские «люгольные» воспоминания и дошла до отчаяния, так как ничего не помогало, - рассказывает Полина Диброва.

Сейчас многодетной маме уже лучше. Горло болит не так сильно, но начался кашель.

- Головная боль исчезла, но есть небольшая слабость. Начала вспоминать, что существует спорт, - сказала Полина Диброва.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Штамм омикрон распространился в Ростовской области

Новые случаи выявили сотрудники противочумного института во время проверки биоматериала (подробнее)