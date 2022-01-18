Власти объяснили, почему в ЗАГСах Ростовской области запрещены смех и восклицания

В 2022 году правила поведения официально закрепили. Фото: Иван МАКЕЕВ

Управление ЗАГС Ростовской области выпустило постановление о порядке церемонии заключения брака. Некоторые правила могут показаться строгими, например, запрет на смех, восклицания и громкие разговоры. Начальник управления Ольга Исаенко объяснила, с чем связан такой порядок и что грозит нарушителям.

Согласно постановлению, в ЗАГС запрещено приходить в верхней одежде и грязной обуви, а также с громоздкими сумками и рюкзаками. Во время церемонии нельзя ходить по залу, входить или выходить из помещения. Гостей просят не нарушать композиции интерьера, не есть, не курить, не распивать спиртное. Под запретом оказались даже громкие разговоры, восклицания и смех.

Ольга Исаенко говорит, что такие запреты существовали всегда, в 2022 году их лишь официально прописали. Все они приняты для того, чтобы церемонии ничто не помешало.

— В порядке проведения торжественной церемонии говорится лишь о том, что нельзя мешать проведению торжественной церемонии, в том числе и смеяться, восклицать и громко разговаривать. Да, заключение брака — радостный момент, но не надо подменять понятия. Улыбаться допустимо, но ничего смешного в церемонии нет — это торжественный, трепетный момент. Я не знаю ни одной торжественной церемонии, на которой можно было бы смеяться, — говорит начальник управления.

По словам Исаенко, за смех, громкие разговоры и восклицания наказывать никого не будут. В крайних случаях нарушителей могут привлечь к ответственности, например, если они в пьяном виде мешают церемонии.

— Нужно помнить, что заключение брака — это не фарс, а ЗАГС – не мест для шуток. Это место, где создается новая семья. И обычно люди проникаются этим событием, могут даже заплакать. Но если люди серьезно относятся к этому событию, точно никто не смеется.

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Также запрещено заходить в помещения ЗАГС в грязной обуви. (Подробности)