Ростовчанам запретили смех и восклицания во время церемонии бракосочетания

В ЗАГСе запретили смеяться во время церемонии Фото: Иван МАКЕЕВ

В донском регионе дополнили правила поведения гостей в ЗАГСах во время свадебной церемонии. Об этом сообщается в документации, опубликованной на сайте регионального управления ЗАГС.

В Ростовской области утвердили документ о порядке проведения торжественной церемонии заключения брака. Согласно новым правилам, во время мероприятия в помещения органов ЗАГС категорически нельзя заходить в грязной обуви.

- Запрещены громкие разговоры, в том числе по телефону, восклицания и смех. Присутствующим нельзя есть, курить и распивать алкоголь, - говорится в тексте документа.

Кроме того, посетители не могут двигать мебель и использовать не по назначению стоящие в помещениях предметы. Максимальное время проведения церемонии заключения брака должно составлять не более 40 минут.

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