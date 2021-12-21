Мальчиков родилось на тысячу больше, чем девочек с начала года в Ростовской области

Среди новорождённых более 17 тысяч мальчиков. Фото: сайт правительства РО

За 11 месяцев 2021 года в Ростовской области родились 33 тысячи малышей. Причем мальчиков оказалось больше, чем девочек. Об этом сообщили в региональном ЗАГСе, сообщает сайт донского правительства.

- Среди новорожденных более 17 тысяч мальчиков и почти 16 тысяч девочек. Такая тенденция сохраняется уже несколько лет, - отметила начальник управления ЗАГС Ольга Исаенко.

Женщина добавила, что чаще всего детей называют вполне привычными именами: Артем, Александр, Михаил, Максим, Дмитрий, Иван, а также Софья, Мария, Ева, Анна, Полина и Виктория. Это самые популярные варианты.

Однако некоторым родителям пришлись по душе и более редкие имена. Мальчиков-младенцев называли Лазарь, Изумруд, Август, Север и Мир, а девочек - Луна, Лиса, Каталина, Ариадна, Марфа и Лукерия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Василий Голубев пригласил в Ростовскую область детей из Сирии

Для юных гостей подготовят интересную культурную программу (подробности)