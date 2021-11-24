Василий Голубев пригласил в Ростовскую область детей из Сирии

Приглашение Василий Голубев озвучил во время встречи с послом САР в России. Фото: сайт правительства РО

Василий Голубев пригласил в Ростовскую область сирийских детей, которые пострадали от боевых действий в своей стране. Губернатор предложил подготовить для ребят интересную культурную программу с экскурсиями по донским музеям, сообщает сайт правительства региона.

- Наша земля всегда была гостеприимной и радушной. В сложное время мы приходим на помощь и, конечно, так же поступим и в этот раз, - подчеркнул Василий Голубев.

Теперь дорожную карту этого проекта должны разработать в министерстве экономического развития Дона.

Приглашение Василий Голубев озвучил во время встречи с Риадом Хаддадом - чрезвычайным и полномочным послом Сирийской Арабской Республики в России. Гость поблагодарил губернатора за участие в судьбе своих земляков и выразил уверенность, что сотрудничество между Доном и Сирией будет продолжено.

Ранее Ростовская область направила сирийцам более 20 тонн гуманитарной помощи, в том числе рис, сахар, муку и растительное масло. Продукты питания отправили предприятия трех городов и четырех районов региона.

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