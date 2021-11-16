Людям доставят рис, сахар, муку и растительное масло. Фото: пресс-служба правительства РО

Ростовская область направила в Сирию более 20 тонн гуманитарной помощи. В основном это продукты питания и товары первой необходимости. Об этом заявил заместитель губернатора Вадим Артемов, сообщили в пресс-службе донского правительства.

- В общей сложности собрали 20,8 тонн груза, в том числе рис, сахар, муку и растительное масло. Продукты питания предоставили предприятия Ростова, Батайска, Шахт, Кагальницкого, Зерноградского, Песчанокопского и Шолоховского районов, - рассказал Вадим Артемов.

Эту помощь получат жители и учреждения территорий, которые больше всего пострадали во время боевых действий. Распределением продовольствия займется делегация Дона и Центр по примирению враждующих сторон.

Одновременно с этим состоится совместное заседание российских и сирийских координационных штабов. Участники встречи обсудят дальнейшую работу по оказанию гумпомощи, сохранению памятников и восстановлению Пальмиры, также намерены уделить внимание вопросу участия сирийских детей в проекте «Мы - Россия».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Из Ростовской области жителям Донбасса направили 70 тонн гуманитарной помощи

Это уже 102 партия, которую направили из Донского спасцентра (подробности)