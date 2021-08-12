Из Ростовской области жителям Донбасса направили 70 тонн гуманитарной помощи

Это уже 102 партия, которую направили из Донского спасцентра. Фото: пресс-служба МЧС России по РО

Рано утром, 12 августа, автоколонна МЧС с гуманитарной помощью для жителей Донбасса выехала из Ростовской области. Спасатели везут в Донецкую и Луганскую области около 70 тонн груза.

Известно, что в людям в том числе собираются доставить «изделия медицинского назначения». Это уже 102 партия помощи, которую направили из Донского спасцентра.

- Транспортировку выполняют в соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарных грузов, - подчеркнули в МЧС.

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