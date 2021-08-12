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Общество12 августа 2021 9:50

Из Ростовской области жителям Донбасса направили 70 тонн гуманитарной помощи

Людям везут «изделия медицинского назначения»
Ангелина СКИБА
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Это уже 102 партия, которую направили из Донского спасцентра. Фото: пресс-служба МЧС России по РО

Это уже 102 партия, которую направили из Донского спасцентра. Фото: пресс-служба МЧС России по РО

Рано утром, 12 августа, автоколонна МЧС с гуманитарной помощью для жителей Донбасса выехала из Ростовской области. Спасатели везут в Донецкую и Луганскую области около 70 тонн груза.

Известно, что в людям в том числе собираются доставить «изделия медицинского назначения». Это уже 102 партия помощи, которую направили из Донского спасцентра.

- Транспортировку выполняют в соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарных грузов, - подчеркнули в МЧС.

Донские спасатели вывезли в ДНР и ЛНР 70 тонн гуманитарной помощи
Видео: пресс-служба МЧС России по РО

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