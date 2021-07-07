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Общество7 июля 2021 10:00

В. Голубев: «Ростовская область готова провести вакцинацию россиян из ДНР и ЛНР»

Прививочную кампанию на этих территориях сейчас ведут на добровольной основе
Ангелина СКИБА
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Прививочную кампанию в ДНР и ЛНР ведут с 1 февраля 2021 года

Прививочную кампанию в ДНР и ЛНР ведут с 1 февраля 2021 года

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ростовская область имеет возможности для вакцинации от COVID-19 на приграничных территориях с Донецкой и Луганской народными республиками. Об этом заявил губернатор Василий Голубев на выставке «Иннопром-2021», передает ТАСС.

- У нас есть возможность на приграничных территориях создавать условия для того, чтобы люди вакцинировались. Речь идет о гражданах России, - сказал Василий Голубев.

Глава региона также добавил, что имеется ввиду добровольный порядок вакцинации. Прививочную кампанию в ДНР и ЛНР ведут с 1 февраля 2021 года, используют "Спутник V". Ранее президент Владимир Путин сообщил, что планируются дополнительные поставки препаратов.

Также стало известно, что Ростовская область получила еще 90 тысяч доз вакцины от коронавируса. Эту партию уже должны были распределить по муниципалитетам

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