Ростовская область получила 90 тысяч доз вакцины от COVID-19

Поставки вакцины ведут в соответствии с темпами вакцинации
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Ростовскую область поставили 90 тысяч доз вакцины от COVID-19. Об этом сообщил начальник управления информполитики правительства Сергей Тюрин.
- Всего поступило 90 тысяч доз. В настоящий момент их распределяют по муниципалитетам. Поставки ведут в соответствии с темпами вакцинации в регионе, - подчеркнул Сергей Тюрин.
Вопрос о ходе прививочной кампании подняли журналисты. Буквально на днях из-за нехватки препаратов вакцинацию временно приостановили в Новочеркасске. Уже сегодня, 6 июля, в этот город должны прислать новую партию медикаментов. Всего по региону на сегодняшний день полностью привились больше 493745 человек.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Закончилась вакцина: в Новочеркасске временно приостановили прививочную кампанию (подробности)
Власти Ростовской области подтвердили введение обязательной вакцинации (подробности)