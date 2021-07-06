Ростовская область получила 90 тысяч доз вакцины от COVID-19

Поставки вакцины ведут в соответствии с темпами вакцинации Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовскую область поставили 90 тысяч доз вакцины от COVID-19. Об этом сообщил начальник управления информполитики правительства Сергей Тюрин.

- Всего поступило 90 тысяч доз. В настоящий момент их распределяют по муниципалитетам. Поставки ведут в соответствии с темпами вакцинации в регионе, - подчеркнул Сергей Тюрин.

Вопрос о ходе прививочной кампании подняли журналисты. Буквально на днях из-за нехватки препаратов вакцинацию временно приостановили в Новочеркасске. Уже сегодня, 6 июля, в этот город должны прислать новую партию медикаментов. Всего по региону на сегодняшний день полностью привились больше 493745 человек.

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