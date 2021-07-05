Закончилась вакцина: в Новочеркасске временно приостановили прививочную кампанию

Вакцинация в медучреждениях приостановлена, запись не ведётся Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новочеркасске закончился запас вакцины от COVID-19. Из-за этого временно приостановили прививочную кампанию. Крупную партию препаратов должны поставить в город уже завтра, 6 июля, сообщили в городском управлении здравоохранения.

- На данный момент вакцинация в медучреждениях приостановлена, запись не ведётся. О поступлении вакцины жителям города дополнительно сообщат в СМИ, - говорится на сайте администрации Новочеркасска.

Причем в том же сообщении отмечается, что такая же ситуация с запасами вакцины сейчас «сложилась в подавляющем большинстве муниципалитетов».

Ранее Роспотребнадзор ввел обязательную вакцинацию на предприятиях. Должны привить в том числе сотрудников торговли, общепита, работники сфер образования, здравоохранения и соцзащиты. Эту информацию подтвердили власти.

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