За манипуляции со 120 миллионами рублей во время ремонта моста ростовского чиновника оштрафовали на 45 тысяч рублей

За служебный подлог суд оштрафовал бывшего сотрудника городской администрации Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону Октябрьский районный суд огласил приговор бывшему исполняющему обязанности директору одного из департаментов, курировавших реконструкцию путепровода на улице Малиновского, рассказали в областной ФСБ. Также в ведомстве сообщили, что общая стоимость ремонта моста составила 2 миллиарда 250 миллионов рублей.

Как выяснили сотрудники региональной ФСБ, в феврале 2020 года один из профильных департаментов городской администрации выдал разрешение на первый этап реконструкции по подложным документам. А дальше, установили оперативники, чтобы создать видимость бюджетной дисциплины, исполняющий обязанности руководителя одной из дирекций по подложным документам перевел на счет подрядчика 120 миллионов рублей в качестве аванса.

Источник издания в правоохранительных органах региона сообщил, что все эти манипуляции были сделаны для того, чтобы работы проводила определенная компания.

- На основании материалов областной ФСБ региональным Следственным Управлением Следственного комитета РФ в отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело статье «Халатность», - прокомментировали в пресс-службе управления ФСБ по Ростовской области.

Октябрьский районный суд донской столицы признал подсудимого виновным в служебном подлоге.

- Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 45 000 рублей. Приговор суда вступил в силу, - сказали в пресс-службе областной ФСБ.

Фирма-подрядчик вернула в бюджет 120 миллионов рублей, неправомерно перечисленных в качестве аванса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове начали асфальтировать мост на улице Малиновского

За ночь дорожники уложили почти 4 тысяч кв. метров покрытия (подробнее)