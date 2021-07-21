В Ростове начали асфальтировать мост на улице Малиновского

Путепровод на Малиновского не ремонтировали с 1976 года. Фото: сайт правительства РО

В Ростове на улице Малиновского начали асфальтировать мост и подходы к нему. В ночь с 20 на 21 июля рабочие уложили первые 3 700 квадратных метров покрытия. Об этом рассказал министр транспорта региона Владимир Окунев, чиновника процитировал сайт донского правительства.

- Сейчас дорожники выполняют задачи, необходимые для того, чтобы 30 июля мы возобновили движение транспорта по путепроводу. Затем реконструкция продолжится. Нужно сохранять темпы работ, в декабре 2021 года должны ввести этот объект в эксплуатацию, - сказал Владимир Окунев.

По данным властей, в течение июля рабочие уже установили подпорные стены, смонтировали конструкции пролетного строения и барьерное ограждение. Кроме того, выложили 2 200 погонных метров бортового камня и закрепили 1 500 метров поребрика.

Путепровод на Малиновского не ремонтировали с начала создания, с 1976 году. Сооружение получило вторую жизнь благодаря нацпроекту. На все работы планируют потратить 2,2 млрд рублей, из которых 608 млн рублей - средства федерального бюджета.

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