Мост на Малиновского в Ростове откроют для легковых машин и автобусов с 1 августа

Полностью дорогу должны открыть в декабре 2021 года. Фото: администрация Ростова

Мост на улице Малиновского в Ростове откроют для автобусов и легковых машин с 1 августа. Об этом на совещании в администрации города заявил заместитель главы администрации по транспорту и дорожному строительству Дмитрий Симков.

- До 30 июля завершим подходы с северной и южной сторон моста, и мы планируем 1 августа запустить движение для общественного транспорта и автомобилей. Однако большегрузы мы пускать не будем, чтобы не загружать сооружение. Полное открытие переправы планируем на 10 декабря 2021 года, - рассказал чиновник.

Также Дмитрий Симков напомнил, что общая протяженность участка реконструкции составляет 1,5 км. Стоимость проекта - 2,7 млрд рублей. Работы сейчас ведут по графику, они находятся в заключительной фазе.

В начале июля глава администрации Ростова Алексей Логвиненко рассказал, что путепровод готов уже на 60%.

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