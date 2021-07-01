Алексей Логивненко: «Путепровод на Малиновского в Ростове готов на 60%»

Сейчас готовятся к устройству железобетонной плиты. Фото: Instagram Алексея Логвиненко

Путепровод на улице Малиновского в Ростове готов уже более чем на 60%. Об этом сегодня, 1 июля, на своей странице в Instagram сообщил глава администрации города Алексей Логивненко.

- Сейчас идет укладка несъемной опалубки, подготовка к устройству монолитной железобетонной плиты. Параллельно обустраивают подъездные пути. На северной стороне возводят подпорные стены, проводят отсыпку. На южной стороне уже установили поребник, укладывают нижний слой покрытия, - написал Алексей Логвиненко.

Также сити-менеджер добавил, что «полностью асфальтные работы будут завершены в октябре». Всего планируют реконструировать более 1,7 км. Обновленную магистраль расширят до шести полос.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дмитрий Симков: «Мост на Малиновского в Ростове должен прослужить 100 лет» (подробности)

Для строительства моста на Малиновского снесут еще одно здание (подробнее)

ВНИМАНИЕ!

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.

Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.