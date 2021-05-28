Дмитрий Симков: «Мост на Малиновского в Ростове должен прослужить 100 лет»

Сейчас по мосту уже курсируют автобусы Фото: сайт правительства РО

Мост на улице Малиновского в Ростове реконструируют без отставания по срокам. Сейчас рабочие ведут монтаж пролетов, устанавливают подпорные стенки и организуют подходы. Путепровод должен прослужить не менее 100 лет, сообщил в эфире телеканала «Россия 1» замглавы администрации города по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Симков.

Также чиновник прокомментировал работу общественного транспорта, который пустили по мосту в конце апреля 2021 года.

- Количество подвижного состава до закрытия путепровода на улице Малиновского и после открытия осталось неизменным, это четыре автобусных маршрута: № 10, 72, 94 и 96. Общее количество: 48 единиц большого и 10 единиц малого классов, - рассказал Дмитрий Симков.

Представитель администрации добавил, что после всех работ построенные дороги «обеспечат бесперебойную автомобильную связь Западного жилого массива, центра города, а также въезд/выезд из города Ростова по направлению в Таганрог, Батайск и Азов». Всего должны реконструировать более 1,7 км магистрали.