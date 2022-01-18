В Ростовской области выявили уже 37 случаев омикрон-штамма

Только в трех случаях заболевшие отдыхали за границей Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области количество случаев заражения геновариантом омикрон-штамма увеличилось до 37. Новых заболевших обнаружили сразу в нескольких территориях. Об этом сегодня, 18 января, на заседании оперштаба по борьбе с COVID-19 сообщил главный санитарный врач региона Евгений Ковалев.

- При исследовании биоматериала выделили 37 изолятов омикрона. Штамм зарегистрировали в Азовском районе - 6 изолятов, по 1 - в Дубовском, Зерноградском, Куйбышевском, Матвеево-Курганском, Неклиновском, Обливском, Орловском, Пролетарском и Целинском районах, в Ростове-на-Дону - 22, - перечислил Евгений Ковалев.

При этом из указанных 37 случаев только в 3 люди были за границей.

- Таким образом, мы видим, что омикрон достаточно обширно регистрируется. В дальнейшем мы будем отмечать нарастание доли этого геноварианта, - подчеркнул Евгений Ковалев.

Эксперт добавил, что сейчас нужно принять дополнительные санитарные меры в местах массового скопления людей, и особенно в общественном транспорте. Глава управления Роспортебнадзора напомнил, что всегда нужно использовать защитные маски.

Неделю назад в Ростовской области сообщали о трех инфицированных омикроном. Новую мутацию коронавируса обнаружили у 6-месячного малыша и взрослой женщины, а до этого вирус подхватил иностранный студент РостГМУ.

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