Как студент решил сходить в театр и потерял 240 тысяч рублей

Спектакль для молодого человека начался, но уже не в театре. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Нередко в ловушки, расставленные любовными аферистами, попадают ростовчане. А на днях в редакцию «КП - Ростов-на-Дону» позвонил читатель и рассказал, что стал жертвой обмана.

- Просто хочу предупредить тех, кто может оказаться на моем месте, - объяснил порыв своего звонка студент.

Как оказалось, сейчас молодой человек учится в Воронеже. Там он познакомился с красивой девушкой в Интернете. А когда понял, что обманулся, потерял 240 тысяч рублей.

ПРО ФАНТАЗИИ

Алексей познакомился с Валерией (имена изменены, - прим. автр.) в популярной социальной сети. Только прошел Новый год, парень проводил выходные в кругу своей семьи, как вдруг ему написала незнакомая девушка в мессенджер.

- Мы начали с ней общаться 2 января, - вспоминает Алексей. – Переписывались полдня, после чего она предложила встретиться. Так что уже третьего числа решили пойти в театр

Парень признается, что не увидел в этом ничего подозрительного. Он часто знакомился с девушками в онлайне. И страница новой подруги тоже была похожа на настоящую - много фотографий, а аккаунт зарегистрирован в 2016 году.

Молодые люди договорились, что купят билеты на сайте, а уже на следующий день будут смотреть спектакль «Фантазии Фарятьева». Представление обещало быть увлекательным, трагикомедия о случайном знакомстве и чуткой любви, могла стать хорошим началом новых ярких отношений.

Парень хотел посмотреть интересный спектакль и пообщаться с девушкой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

СПЕКТАКЛЬ НАЧАЛСЯ...

И вот, по словам парня, Валерия прислала свой купленный электронный билет Алексею, чтобы он понимал, что у них встреча состоится «железно».

- Билет стоил 2,5 тысячи рублей, но в тот момент я совершенно не задумывался, что для студента это может быть дорого, - вспоминает читатель. - Я думал: посмотрим спектакль, интересно проведем вечер в культурной обстановке.

И спектакль начался, но - уже не в театре. На следующий день, девушка внезапно сообщила, что не может пойти на представление, потому что у нее появились срочные дела. Алексей огорчился, но Валерия обнадежила, что они смогут пойти в другой раз, а деньги за билеты можно и обратно получить.

- Она мне скинула ссылку на сайт, через который можно вернуть потраченное, - рассказывает Алексей. - Визуально сайт был тот же, где я и заказывал билет. Там я оставил заявку. Мне почти сразу же перезвонил менеджер и сказал, что все вернут, но для этого нужно продиктовать код, который придет на телефон.

От интернет-мошенников страдают все чаще Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

СНАЧАЛА СВОИ, ПОТОМ – У МАМЫ И ДРУЗЕЙ

Алексей рассказывает, что всегда с осторожностью обращался с деньгами: поэтому основные сбережения хранил на одной карте, а совершал покупки с другой, чтобы в случае похищения данных, не потерять все.

Парень продиктовал код, который ему пришел в смс. Но «менеджер» объяснил: для зачисления денег за билеты на карте должна быть такая же сумма, а то средства не поступят.

С этого момента Алексей начал перечислять деньги с одной своей карты на другую. Каждый раз ему приходил новый код, который он диктовал, а на счете деньги так и не прибавлялись. «Менеджер» объяснил, что это, видимо, банковский сбой, а значит нужно еще и еще зачислить средства.

- Сейчас анализирую все, что со мной произошло, и не могу в это поверить, - с досадой рассказывает молодой человек. – Я весь вечер переводил себе деньги, они не отражались на моем счете, а я все равно продолжал. Свои закончились. И тогда я взял у мамы, а после - у знакомых. Ситуация в тот момент казалась мне разрешимой. Собеседник скинул скрин своего паспорта, чтобы я не думал, что это обман. А параллельно мне писала Валерия и успокаивала, что сейчас все обязательно вернут.

Как оказалось после, парень купил билеты на официальном сайте, а вот вернуть их уже пытался на мошенническом, ссылку на который скинула виртуальная подруга. В результате, чтобы получить обратно стоимость двух билетов в 5 тысяч рублей в сумме, молодой человек потратил - 240 тысяч. Алексей уже написал заявление в полицию и ждет детального расследования ситуации.

ОФИЦИАЛЬНО

Кому – в театр, а кого – в цирк

Комментарий пресс-службы МВД по Воронежской области:

- У мошенников два способа завладеть деньгами. Первый - это похитить данные карты и списать с них деньги. Второй - когда сам человек переводит деньги преступникам.

В этом случае пострадавший сам переводил деньги. Так, только с начала года было зарегистрировано 31 бесконтактное мошенничество и 42 кражи с банковских карт у нас в регионе. Похожие случаи были связаны с возвратом денег в цирке и кинотеатре. Поймать преступников - долгий и сложный процесс. Они выводят деньги на мобильные телефоны или онлайн кошельки, поэтому отследить и заблокировать операцию сразу невозможно. Даже если мошенники выходят на связь и обещают вернуть деньги после кражи - это все обман. Они звонят из других регионов, подменяют номера с помощью программ. Некоторые могут даже находиться в других странах!

Людям нужно усвоить два правила: никогда не переводить деньги незнакомым людям, не говорить свои данные карты и секретные коды. Схемы обмана одни и те же. Мы каждый день об этом предупреждаем. Поэтому людям нужно быть внимательными и действовать сообща. Если организация или тот же театр, знает, что есть мошеннический сайт, который копирует их, то нужно обращаться в Роскомнадзор, чтобы специалисты его заблокировали.

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