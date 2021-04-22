Распознать нелюбовь: как девушки с сайтов знакомств «разводят» мужчин на миллионы рублей

В сети постоянно появляются новые схемы мошенничества. Фото: Евгения ГУСЕВА

Аферисты на сайтах знакомств могут стать для вас кем угодно: успешным бизнесменом, красоткой без комплексов, на все готовой поклонницей. Но если раньше речь шла о примитивном фишинге, то сейчас мошенники могут неделями «обхаживать» жертву.

Пострадавшие рассказали «КП», как попали в нелюбовные сети. А юристы объяснили, можно ли засудить мошенников.

На сайте знакомств можно встретить не только судьбу, но и мошенников. Фото: Иван МАКЕЕВ

ПОРУГАЛАСЬ С ПОДРУГОЙ И ПОЗВАЛА В ТЕАТР

— В один из четвергов лайкает меня девушка в приложении для знакомоств. А что еще удивительнее, — начинает писать первая. Это, конечно, сразу подкупило, — так начинает историю 29-летний Александр.

По словам мужчины, разговор как-то сразу не задался — «сообщения казались какими-то блеклыми». Девушка продолжала проявлять инициативу, поэтому диалоги продолжались.

— И тут она заявляет, что сидит и сердится на свою подругу, мол поругались. Говорит, что в последний момент подруга отказалась идти с ней в театр. Постановка уже завтра, билет куплен. Спектакль ну очень крутой, а идти не с кем, — вспоминает молодой человек.

Девушка попросила Александра не тянуть с покупкой. Фото героя публикации.

На вопрос, как купить билет, девушка тут же скинула Александру афишу театра. Сайт не вызывал никаких сомнений — и фото качественные, и описания постановок с лучшими кастами. Мужчина начал покупку, выбрал город, ряд место. И тут на экране появляется цена, которая сразу смутила Александра. Стоил билет ни много, ни мало, а 2 500 рублей.

— Во мне проснулся детектив. Я вбил название спектакля в «Гугле». Постановок таких я не нашел ни в одной афише Ростова. Потом оказалось, что можно выбрать любой город страны, и в этот день там идет точно такой же спектакль с теми же актерами и теми же свободными местами. Что угодно за ваши 2 500!

На прощание мужчина все-таки спросил у девушки, сколько людей повелось на «театр». Но в ответ прекрасная дама лишь удалила чат.

Мошенники нередко шантажируют своих жертв. Фото: Анастасия ОСИПОВА

«БОЯЛСЯ ВЫЙТИ ИЗ ДОМА»

Максим проводил время в так называемой чат рулетке. Одной из собеседниц оказалась приятная девушка. Общаться с ней было легко — девушка вела себя естественно и много шутила. Но потом призналась, что хотела бы не просто поболтать.

— Предложение «пошалить» меня сначала смутило. Но потом подумал — почему бы и нет? Люди разные бывают. Тем более, она и сама разделась, — говорит Максим.

Сразу после «приватного» разговора Максиму в соцсети отправили его интимные фото и видео. Мошенники поставили ультиматум — или отправляешь пять тысяч, или мы отправляем все это списку друзей.

Знакомства в интернете не всегда заканчиваются удачно. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

— Я не знал, что делать! Закрыть страницу? Но они могли заранее найти моих друзей. Отправить деньги? А где гарантия, что им хватит? Что это не продолжится?

Так и не отдав деньги, Максим несколько дней не выходил из дома. Обдумывал, что сказать родителям и как отчислиться из института. Ничего из этого делать не пришлось — мошенники просто припугнули любителя «пошалить».

«ЗАБУДЬ МЕНЯ»

Клиенты ростовского юриста Сергея Ожгибесова — люди, для которых общение с аферистом вышло на новый уровень. И чувства задеты сильнее, да и денег потрачено в разы больше.

— Однажды обратился серьезный мужчина, военный. Познакомился с девушкой на сайте знакомств, даже один раз увиделся. Она ему сразу призналась в любви. А потом началось — родственник заболел, нужны деньги. Когда средства закончились, дама сразу оборвала общение. Просто сказала: «Забудь про меня», — говорит юрист.

В итоге военный остался с разбитым сердцем и без 70 тысяч. Но мужчина обратился к юристу, и бывшая возлюбленная вернула деньги еще до суда.

Француз отдал россиянке около двух миллионов рублей. Фото героя публикации.

Но не всегда у историй есть хоть какой-то хэппи-энд. Так, один из подзащитных юриста, французский бизнесмен, перевел русской любовнице около двух миллионов рублей. А после разрыва решил вернуть деньги.

— Девушка считает, что это подарки. И доказать обратное будет очень трудно. Если вы виделись с человеком и имели с ним не только платонические отношения, это уже совсем другая история.

НЕ СТЕСНЯЙТЕСЬ «РАЗВОДА» В ИНТЕРНЕТЕ

Обманутым в сети юрист советует не стесняться и сразу обращаться в полицию. Тот же шантаж карается строго, правда с оговоркой — его нужно доказать.

— Есть такая статья в уголовном кодексе, предусматривает штраф и даже лишение свободы. Сразу зафиксируйте переписку и обратитесь в полицию. Пусть разговор продолжается уже под их наблюдением. Только так можно доказать, что человек намеревался реально получить от вас деньги, — комментирует специалист.

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