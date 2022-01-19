После пожара в приюте ростовчанка поселила 86 кошек и собак в своей квартире

В квартире в Северном микрорайоне живут 56 котов. Фото: предоставлено героиней публикации

В минувшие выходные в Ростове в приюте для бездомных животных произошел пожар. По предварительным данным, причиной стало короткое замыкание. В результате погибли два котика, еще восемь хвостатых оказались в реанимации. Пожарные на руках выносили питомцев, пытаясь спасти жизни каждого. В итоге, когда огонь был потушен, встал вопрос: где поселить 86 выживших животных? Хозяйка приюта приняла волевое решение - забрать в свою квартиру, расположенную в микрорайоне Темерник.

Питомцы обожают хозяйку. Фото: предоставлено героиней публикации

СОСЕДИ НЕ В ВОСТОРГЕ

И вот уже несколько дней с Натальей и ее мамой бок о бок живут 58 котов, 26 собак и пара енотов. В свое время женщина пожалела каждого – взяла с улицы. Получилось - фактически домой. Квартира хоть и просторная – 90 квадратных метров - но все равно такое соседство дается женщине непросто.

Собак приходится выгуливать несколько раз в день. Фото: предоставлено героиней публикации

По ее словам, животные съедают по два мешка корма в сутки, а выгуливать собак приходится по очереди, четыре раза в день. При этом на прогулку Наталья выводит сразу несколько питомцев. Но самая большая трудность – недовольство соседей.

- Многие возмущаются, ругают нас с мамой. Даже собрание было. Но я же не могу выставить четвероногих друзей на улицу?! - говорит Наталья.

МИР И ДРУЖБА

Кстати, часть котиков облюбовала комнату мамы Натальи, две собаки спят на балконе. Остальные питомцы вольготно разгуливают по всей квартире. При этом собаки и коты дружат между собой. И, вопреки расхожему мнению, никаких склок меду ними не происходит. Более того, они даже спят вместе на двуспальной хозяйской кровати. Правда, сама мебель уже не имеет того вида, который был раньше.

Ростовчанка забрала животных после пожара в приюте. Фото: предоставлено героиней публикации

- Конечно, собаки испортили мебель. Коты в этом плане намного аккуратнее, - вздыхает собеседница.

Животные спят на хозяйской кровати. Фото: предоставлено героиней публикации

Наталья надеется, что ей удастся пристроить хотя бы часть животных в добрые руки. А еще она с нетерпением ждет, когда достроится дом, а рядом с ним - и новый приют для любимцев.

- Мы мечтаем с мамой быстрее переехать и жить с питомцами рядом и в комфорте, не мешая соседям, - пояснила женщина.

Наталья надеется, что скоро животных ждет новоселье. Фото: предоставлено героиней публикации

ВАЖНО!

Если вы хотите помочь животным из сгоревшего приюта, а может взять из них кого-то себе, пишите в WhatsApp редакции по номеру +7 909-409-00-00.

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