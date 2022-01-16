В Ростове-на-Дону в приюте для животных сгорели коты

В Ростове в приюте для животных произошел пожар. Фото: официальная страница приюта "КОТЭдж" в "Инстаграм"

В донской столице, в приюте для бездомных животных, вечером, 15 января, произошел пожар. Причина возгорания – короткое замыкание.

- С потолка в таз с водой упала лампа. Из-за этого и случилось короткое замыкание, - рассказали волонтеры.

Кот по кличке Хикаль погиб сразу, кошка Юки задохнулся угарным газом.

Еще десять питомцев в тяжелом состоянии. Шесть котиков оказались так напуганы случившимся, что спрятались за стенкой и отказываются выходить.

- Выгорели помещения карантина и стационара, разгром-лен голубой зал. «КОТЭдж» в том виде, в каком вы его знали, больше не существует. Мы хотим выразить вселенскую благодарность четвертому караулу пожарно-спасательной части 6 за спасение котов: ребята на руках выносили их из огня и дыма и передавали их нам, - рассказали сотрудники приюта.

Кстати, помимо котов в приюте живут собаки и два енота. К счастью, они не пострадали.

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