В Ростовской области красивую дату для регистрации брака продают за полмиллиона рублей

В других городах области зарегистрировать брак можно дешевле. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области начали продавать красивые даты для регистрации брака. Предложения расписаться 22.02.2022 появились в интернет-сервисах объявлений.

Большинство предложений адресовано ростовским парочкам. Например, один из предприимчивых авторов предлагает оформить отношения в 16.30 в Кировском отделе ЗАГС. Стоимость такой услуги — 15 тысяч рублей.

При этом другой продавец предлагает расписаться в том же ЗАГСе за 500 тысяч рублей. Правда в этом случае регистрация пройдет раньше, да и гарантий продавец дает якобы больше.

— Государственная пошлина оплачена, без проблем запишем Вас на эту дату. По всем интересующим вопросам звоните, торопитесь! — говорится в объявлении.

При этом в Шахтах за красивую дату просят ощутимо меньше, всего пять тысяч рублей. Церемония пройдет в шахтинском ЗАГСе в 15.00.

В управлении ЗАГС Ростовской области таких продавцов считают мошенниками. В ведомстве пояснили, что никто не может забронировать дату регистрации брака для других заявителей.

— Заявление о регистрации брака подается лично, в нем указываются все данные жениха и невесты. Во всех отделах ЗАГС Ростовской области есть возможность зарегистрировать брак в указанные даты при условии подачи заявления не позднее одного месяца до даты регистрации, — прокомментировали "КП-Ростов-на-Дону" в Управлении.

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