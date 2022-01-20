В Ростове фельдшер принял стремительные роды

Фельдшер Иван Матренин на скорой - уже 13 лет. Фото: ЛЫСЕНКО Татьяна.

В четверг, 20 января, рано утром на подстанцию скорой помощи Ростова-на-Дону поступил вызов к 20-летней ростовчанке. Она пожаловалась на сильные боли в животе. Бригада скорой выехала немедленно.

ЭТО БЫЛИ ПЕРВЫЕ РОДЫ

- Дверь открыла молодая и очень перепуганная девушка, - рассказывает фельдшер Иван Матренин. - И сразу было понятно – она беременна. А боли – оказались самыми настоящими схватками. Правда, младенец попросился на свет раньше срока. У пациентки это были первые роды. Причем, при осмотре стало понятно, дитя появится вот-вот.

Иван не растерялся и спустя несколько минут принял роды. На свет появилась хорошенькая девочка.

- Новорожденная закричала сразу. Молодую мать и малышку мы вместе с водителем Вячеславом Сычевым доставили в один из ростовских роддомов, - рассказал Иван Матренин.

Врачи роддома подтвердили: с роженицей и младенцем все хорошо. Новорожденная - здоровенькая и с хорошими показателями для этого срока. Вес девочки-дюймовочки - 2 килограмма 600 граммов.

Бригада скорой № 400 в составе фельдшера Ивана Матренина и водителя Вячеслава Сычева немедленно прибыла по указанному адресу в Первомайском районе. Фото: ЛЫСЕНКО Татьяна.

"ПРОФЕССИЮ ВЫБРАЛ ПО ЗОВУ ДУШИ"

Кстати, фельдшер Иван Матренин на скорой - уже 13 лет. Работал и в Новочеркасске, и в Аксае. Год как перевелся на подстанцию № 4 в Ростов.

- Профессию выбрал по зову души. У меня мама работает фельдшером на скорой в станице Кривянской уже много лет. А стремительные роды за мою практику мне приходилось принимать уже дважды, эти – третьи, - признался Иван.

Так, два года назад в Аксае у 25-летней девушки вот так же раньше срока начались схватки. Причем, она в этот день посещала гинеколога в женской консультации, и все вроде было нормально. Пришла домой и через час – на тебе! Тоже очень перепугалась. А Матренин, прибыв на вызов и понял, что до роддома роженицу не довезет. На свет появился мальчик. Маму и сына тоже доставили в роддом.

А вот вторые роды Иван принимал в прошлом году. Рожала уже "опытная" в таких делах мать двоих детишек. И роды тоже оказались стремительными. Вызов поступил в четыре часа утра. Родился мальчик.

Сегодня же только бригада № 400 сдала мамочку и новорожденную врачам роддома, как поступил новый вызов – мужчина средних лет, боли в сердце.

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