В Ростовской области запустили флешмоб в поддержку школьника, которого 6-летняя девочка обвинила в домогательствах

В запутанной истории с шестилетней девочкой и 14-летним подростком разбираются следователи

Вот уже полгода девятиклассник из Ростовской области живет в постоянном страхе перед тем, что его отправят в СИЗО. История началась летом прошлого года. Тогда в отношении на тот момент еще 14-летнего ребенка из благополучной семьи завели дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Данила поместили в изолятор, но потом суд отменил эту меру пресечения.

ИГРЫ УЖЕ НЕ ДЕТСКИЕ

Как рассказала мама подростка корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону», Данилу могут сломать жизнь из-за того, что он отказался когда-то играть во дворе с шестилетней Светой (имя изменено, – прим. ред.). Тогда то ли от обиды, то ли из мести малышка сказала кому-то во дворе, что Данил якобы трогал ее за интимные места.

- Этим «кто-то» оказался подросток, который избил моего сына незадолго до случившегося. Так вот, этот юноша в итоге и оклеветал моего ребенка перед сотрудниками ПДН,- рассказывает мать школьника Кристина.

После этого школьник, увлекающийся спортом и мечтающий сдать ОГЭ на хорошие отметки, оказался в поле зрения следователей.

- Когда только началась проверка, и дела еще не было, я сказала сотруднику следкома, что сын готов пройти полиграф. В ответ мне посоветовали не торопиться с этим и дождаться процессуального решения, - продолжает Кристина.

Но мать настояла на своем. Сын прошел исследование на полиграфе, которое четко показало: мальчик не совершал того, в чем его обвиняют.

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ВОЗБУДИЛИ

Но уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера» все равно возбудили, рассказала корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» адвокат школьника Виола Перепечаева. По словам юриста, психологические экспертизы с Даниилом, показали, что подросток не делал с девочкой ничего плохого.

- В заключении эксперт написал, что сын не склонен ко лжи, - продолжает мать мальчика. - Психолог также пришла к выводу, что Света, напротив, иногда склонна к фантазированию.

По словам Кристины, она может понять девочку.

- Ребенок таким образом привлекает к себе внимание. Девочка предоставлена сама себе, ее часто видят на улице, гуляющую без присмотра взрослых поздно вечером, - поясняет женщина. - Но при этом я не понимаю, почему за чужие психологические травмы должен отвечать мой ребенок?

"СЫН ЖИВЕТ В ПОСТОЯННОМ СТРАХЕ"

- День происшествия обозначили как июнь-август - девочка не помнит точно, когда все произошло. Из-за этого Данил даже не может предоставить свое алиби, - добавляет адвокат.

По словам мамы Дани, сын живет в постоянном страхе.

- Он не может сосредоточиться на подготовке к экзаменам, так как его преследуют мысли, что его опять поместят в СИЗО. Мы намерены попасть на прием к главе Следственного Комитета РФ Александру Бастрыкину, потому что здесь, на Дону, сыну просто могут сломать жизнь, - сказала Кристина «Комсомольской правде-Ростов-на-Дону».

ТЕПЕРЬ ДЕВОЧКА БОИТСЯ МАЛЬЧИКОВ

Тем временем мать Светы настаивает на том, что Даниил действительно домогался до ее дочери.

- Света никогда не обманывает. Она не смогла назвать точный день, когда было совершено преступление, так как тогда не знала месяцев. Понимала только, где зима, где лето, а где -осень и весна. То, что происходило за магазином среди бела дня, видели несколько детей. Но они не стали защищать Свету. Это же дети, - говорит собеседница.

Также, по словам женщины, их семья благополучная и работящая.

- Света пошла в первый класс. Учится хорошо. Ни в чем не нуждается. Мы ей и телефон сотовый купили. А с мальчиками она с тех пор не дружит. Боится их очень, - сказала дончанка.

Тем временем в городе запустили онлайн-флешмоб под хештегом #ЯВерюДанилу. Предоставить комментарий по этому делу корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» следователь отказалась.

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