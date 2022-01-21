На Дону волонтеры кардинально меняют жизнь бездомных задушевными беседами

Волонтеры дважды в неделю кормят бездомных горячими обедами. Фото: Артем Тумасьян

В Шахтах Ростовской области вот уже шестой год волонтеры центра «Твори добро» дважды в неделю - по понедельникам и вторникам - привозят к местным рынкам горячие обеды для бездомных.

ТЫСЯЧИ ПОРЦИЙ ЗА ГОД

Людей, оказавшихся на улице, кормят бесплатно. А еще каждому из них дают горячий хлеб.

- Мы кормим около ста человек еженедельно, - рассказал корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону» автор проекта «Твори добро» Артем Тумасьян.

Так, за год активисты раздали 4320 горячих обедов и около четырех тысяч буханок.

Но настоящая помощь обездоленным, по словам активистов, заключается совсем в другом. Благодаря задушевным беседам волонтеры буквально поднимают людей со дна и помогают начать новую жизнь, в которой нет места ночевкам в люках.

- Как правило, бездомными становятся люди после огромного потрясения. Часто это те, кто вышел из тюрьмы, а на свободе оказалось, что родственники лишили их имущества. К нам на обеды приходит человек, который говорит, что работал в школе учителем и у него два высших образования. На улице он оказался после предательства близких людей, - поясняет волонтер.

Волонтеры утверждают, что главное, не просто накормить, но и выслушать человека. Фото: Артем Тумасьян

ЖИЗНЬ В ЛЮКЕ

Главная задача общественников – убедить бездомных вернуться к нормальной жизни. А это очень сложно.

- Многие сами не хотят ничего менять. Помню, в люке долго жил мужчина, я приехал к нему и сказал: «Поднимайся, отвезу тебя в реабилитационный центр», - вспоминает Артем.

Ответ бедолаги поразил активиста. Бездомный уверенно заявил, что у него и так все отлично: в люке - теплая труба, а еще он раздобыл добротные сапоги.

- Так и остался он в своем люке, а потом куда-то пропал,- продолжает собеседник.

Но некоторых удается убедить изменить свою жизнь, и для волонтеров это настоявшая победа.

Каждому нуждающемуся выдают по батону. Фото: Артем Тумасьян

- Понимаете, они же люди. Потерянные, черствые, опустошенные. У них всего лишь за год жизни на улице полностью меняется сознание, стираются былые ценности. Бездомные начинают ассоциировать свою участь с некой свободой. Даже бравируют этим. Но когда начинаешь говорить с ними, сердца открываются. Мужчины рыдают. При этом винят в своих бедах и Бога, и государство, - рассказывает волонтер. - Но до некоторых все же доходит, что это – их выбор. Кто-то словно просыпается и начинает искренне желать изменить жизнь.

Таких бездомных активисты отвозят в реабилитационные центры. Там людям предоставляют трехразовое питание, чистую постель, свежую одежду, помогают восстановить документы.

- Уже удалось вернуть к жизни десять человек. Они сейчас живут в центрах и больше не хотят на улицу. Мужчины нашли работу: кто-то – на стройке, кто-то кладет плитку, - поясняет Артем. - Но многие недельку-другую поживут в комфорте, но вновь возвращаются на улицу и приходят за бесплатными обедами по понедельникам.

Попав в комфортные условия, мужчина стал другим человеком. Фото: предоставлено волонтерами

«И В ДОЖДЬ, И В СНЕГ ЛЕЖАЛА НА ДИВАНЕ У ПОМОЙКИ»

По словам волонтера, бездомных женщин меньше, чем мужчин, но все же они есть.

- Одна жила на диване около помойки. И в дождь, и в снег женщина лежала на нем, укрывшись ворохом одеял. Мы ее убедили поехать в реабилитационный центр. Пожив в комфорте, она разительно изменилась, - говорит Артем.

Женщина сильно изменилась, попав с улицы в центр помощи. Фото: предоставлено волонтерами

Активисты фонда «Твори добро» говорят, что рады любой помощи.

- Но лучше не деньгами, а, к примеру, продуктами или вещами, - пояснил собеседник.

Кстати, волонтеры оказывают помощь и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

- Но это уже совсем другая история, - улыбнулся Артем.

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