Хотят сделать «бразильскую попку» и вылечить плоскостопие: массажист из Ростова откровенно рассказал, за что переплачивают клиенты

Ростовский массажист рассказал, когда массаж не поможет и за что можно не переплачивать Фото: Алена МАРТЫНОВА

Массажист из Ростова в беседе с «КП - Ростов-на-Дону» рассказал, с какими проблемами приходят люди и почему массаж не всегда помогает добиться желаемых результатов

НА ЛЮБОЙ ВКУС И КОШЕЛЕК

- Работать массажистом я начал сразу после медицинского университета. Денег на прохождение ординатуры не было, поэтому я защитил диплом, записался на курсы массажа и стал работать с людьми. Сейчас это направление довольно популярное: многие ведут сидячий образ жизни, мало двигаются и имеют проблемы со спиной и шеей. Другие напротив занимаются в залах и хотят восстановить тело после изнуряющих упражнений.

Если раньше массаж был только для детей и взрослых, то теперь его видов стало настолько много, что можно потеряться во всем многообразии: расслабляющий, тонизирующий, тайский, китайский и еще многие другие. Любой новой массажной технике можно научиться за 2 дня, потому что это маркетинговый ход и не более. Людям дают выбор, а отличаются такие процедуры самую малость.

Мужчины завидуют массажисту, думают, что у него - работа мечты Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

МАССАЖ И «БРАЗИЛЬСКИЕ ЯГОДИЦЫ»

- Массаж начали использовать не только как лечение и профилактику болезней, но и для похудения. Поэтому появились массажи для удаления второго подбородка, целлюлита с боков, внутренней поверхности бедра, а самая популярная процедура у женщин - это массаж «Бразильские ягодицы». Представительницам прекрасного пола всех возрастов никак не дает покоя легендарные формы бразильянок, поэтому они хотят любой ценой получить такое же тело.

Поднимать штанги для укрепления мускулатуры ягодиц и ног не каждая девушка захочет, а вот сходить на сеансы массажа и ждать эффект - это куда приятнее. Женщины хотят не только избавиться от лишнего жира, но и сделать кожу гладкой и убрать «апельсиновую корку» целлюлита. Рекомендованное количество сеансов - 10-12 процедур.

Если говорить про эффект, то он очень условный и зависит от многих факторов. Одно дело, когда мышцы покрыты жировой прослойкой, другое дело - когда кости. Я, конечно, говорю о том, что нужно тренироваться, чтобы появились формы, но к советам прислушиваются единицы.

Дамы хотят увидеть первоначальный эффект, чтобы наполниться мотивацией и уже потом начать заниматься. Им нравится сам процесс: они думают, что так на шаг приближаются к своей цели.

Многие люди с малоподвижным образом жизни вместо тренировок идут к массажисту Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

МУЖЧИНЫ СЧИТАЮТ, ЧТО У МЕНЯ РАБОТА МЕЧТЫ

- Мои знакомые говорят о том, что у меня работа мечты, раз я могу днями на пролет мять женские ягодицы и область декольте и еще деньги за это получать. На самом деле в этой профессии устаешь очень сильно, бывает такое, что после пяти посетительниц я даже не могу обедать от бессилия.

Многие женщины продолжают ходить на массаж, даже если нет визуальных изменений. Они признаются, что для них массаж - просто удовольствие, за которое они готовы платить и без эффекта. Я женат, поэтому посетительницы иногда спрашивают, как супруга относится к моей профессии, им интересно, не ревнует ли она. Моя жена относится к этому спокойно: это такая же специальность как терапевт - ни больше, ни меньше.

Массажист уверен, что самочувствие больше ухудшает даже не отсутствие тренировок, а наши привычки Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

ВСЕ ПРОБЛЕМЫ СО ЗДОРОВЬЕМ ИДУТ ОТ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК

- Я заметил, что здоровье человека зависит от его образа жизни, а только потом от того, сколько он занимается спортом и где.

Поэтому, если хочешь измениться, нужно перестать идти на поводу у своих привычек и делать все наоборот. К примеру, у меня проходил курс лечебного массажа мужчина. У него были проблемы в шейном отделе позвоночника, болела голова, он чувствовал скованность в плечах и трапециевидной мышце. После десяти процедур ему стало легче, но через пару месяцев он пришел с этой же проблемой.

Как-то раз мы с ним обедали в столовой, и я заметил, что он постоянно вертит головой, и взгляд его периодически уходит в потолок. Оказывается, он электрик, ездит по объектам и делает там проводку. Поэтому постоянно смотрит вверх в поисках проводов. Даже когда он отдыхает, его шея ходит из стороны в сторону, передавливая нервы. У каждого человека с приобретенными проблемами со здоровьем, есть привычки, которые к ним ведут.

Специалист рассказал, что тот же антицеллюлитный массаж лучше поможет тем, у кого есть крепкие мышцы Фото: Олег УКЛАДОВ

ХОДИТЬ ПРАВИЛЬНО НЕ УМЕЮТ, ЗАТО ХОТЯТ ВЫЛЕЧИТЬ ПЛОСКОСТОПИЕ

- Искривления - те же сколиоз и лордоз - не происходят на пустом месте. Например, в лечении плоскостопия также используют массаж, но если человек неправильно стоит и ходит, он ему явно не поможет. Бывает и такое, что люди неправильно ходят. Мой пациент ходил и «шоркал» пятками по асфальту, от чего вся его обувь стачивалась через пару недель, и он не мог в ней ровно стоять.

Еще распространенная проблема, особенно у женщин, это когда талия шире бедер и тело по форме напоминает квадрат. Массажем бока можно, конечно, сгладить, но меньше они не станут. Такая форма туловища обусловлена тем, что ноги слабые, и от этого вся нагрузка идет на поясницу, и она становится шире таза.

Организм быстро привыкает к массажу, и без него начинается скованность и дискомфорт в мышцах Фото: Александр ГЛУЗ

К МАССАЖУ МОЖНО БЫСТРО ПРИВЫКНУТЬ

- У массажных процедур есть одна особенность, которую особо не афишируют. Организм быстро привыкает к массажу, и без него начинается скованность и дискомфорт в мышцах. Особенно это касается тех, кто использует сеансы в качестве восстановления мышц после тяжелых нагрузок.

Некоторые посетители предпочитают массаж не всего тела, а отдельных его частей, к примеру, шеи и ягодиц или ног и плеч. В этом случае разнообразие массажей играет на руку массажисту и можно получить в два раза больше денег чем за классический массаж. Чем экзотичнее название, тем больше процедура может стоить. Массаж с горячими камушками из «океана» обойдется дороже, чем массаж с вакуумными банками, хотя смысл их использования один и тот же.

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