«Хотел быть примером сыну»: Как адвокат из Ростовской области похудел, накачался и устраивает соревнования для силачей

Накачался сам - помоги другому! Александр Герман и сыну в зале помогает, и местным студентам. Фото: личный архив героя публикации

Нередко «КП — Ростов-на-Дону» рассказывает о наших земляках, которые включают невероятную силу воли и из мягких и рыхлых людей категории 100+ килограммов превращаются не просто в стройных и здоровых, но даже в спортсменов.

История Александра из Сальска особенная. Похудев, он укрепил семью, нашел друзей, единомышленников, и сегодня с помощью спорта помогает местной молодежи расти крепкими и телом, и духом. А еще Александр — папа того самого Яна, который с трех лет тягал отцовские гири из гаража, а в 11 уже тянул пожарную машину. Этой истории чудесного мальчика могло и не быть, если бы 10 лет назад его папа не принял одно важное решение.

НЕ МОГ СМОТРЕТЬ НА СЕБЯ В ЗЕРКАЛО

Александру Герману уже 41 год. И последние десять — он один из главных силачей в своем городе. Устраивает соревнований по силовому экстриму и бесплатно тренирует молодежь. Только так было не всегда.

- Когда сыну было три года, а дочке 12, я еще работал в полиции, в дознании. Работать приходилось каждый день, дома практически не появлялся, а когда приходил — за один раз сметал две дневные нормы еды, - вспоминает Александр.

- Мне был 31 год, и я весил 119 кг, и себе вообще не нравился, был реально толстым. И в один момент задумался тогда: как моя семья — супруга, дети будут смотреть на меня такого бесформенного. Станут стыдиться меня, не будут чувствовать, что они — под моей защитой? Такой расклад пугал.

Александру совершенно не нравился свой внешний вид, и чтобы подать пример сыну, он занялся спортом. Фото: личный архив героя публикации

И когда домашние уже устали не видеть главу семьи изо дня в день, Александр нашел выход. Занялся частной адвокатской практикой. Сразу появилось время и на регулярное питание, и на спорт — записался в тренажерку. И за полгода скинул 27 кило! Сейчас он, правда, опять весит около центнера, правда качество тела другое — мышцами набрал!

И СЫН — ТУДА ЖЕ

Когда Александр только начинал заниматься в тренажерке, в соседнем зале как раз набирали группу малышей на акробатику. Заодно туда и трехлетнего сына Яна записал. Так отец и сын одновременно занимались

- Сначала похудел, но пока физических результатов как таковых не было, - продолжает свою историю Александр. - Но в течение 2-3 лет у меня пошли силовые показатели на увеличение, и через четыре года после начала тренировок я впервые выступил на городских соревнованиях по силовому экстриму: наша команда заняла сразу первое место.

Там Александр и познакомился с местными силачами, и уже в 17 году представлял сборную Сальска на подобных соревнованиях. Тем временем сын к первому классу уже поднимал снаряд под названием «торпеда» на 75 кг.

Дружной компанией создали местную федерацию бодибилдинга и силового спорта Фото: Кристина Круговых

НАШЕЛ ДРУГА И ЕДИНОМЫШЛЕННИКА В ЗАЛЕ

На первых соревнованиях упражнения были зрелищными, но веса — не слишком тяжелыми, - признается богатырь. А спустя два года начался настоящий силовой экстрим — покрышка весом 320 кг, двухцентнеровый колодец для упражнения «прогулка фермера», в арсенале у силачей были и гири по 50 и 60 кг, начали тянуть через площадь машины — микроавтобусы, полноразмерные и даже пожарную машину.

В итоге папин подвиг повторил и сын вместе с другом Данилом — 11-летние мальчишки также протянули пожарную машину через площадь. Данил тоже не просто так затесался в ряды силачей с мальства. Его отец — Александр Лазаренко самого богатырского телосложения и невиданной силы. Кажется, фельдшер скорой помощи заходит в квартиры на вызов всегда бочком и чуть пригнувшись — настолько высок и плечист. При этом друзья по залу шутя называют его «Карликом».

- С Саней познакомились там же, в зале. Оба — новички, дилетанты, штангу в руки впервые взяли, технику выполнения упражнений со снарядами спортивными только осваивали, - рассказал Александр Герман.

Студенты часто приходят заниматься гиревым спортом и силовым экстримом Фото: Кристина Круговых

ОСНОВАЛИ СВОЮ ФЕДЕРАЦИЮ

Три года назад два Саши — адвокат и фельдшер - вместе с тогда еще местным тренером по фитнесу Олесей Кравченко создали Сальскую федерацию бодибилдинга и силового спорта, чтобы на соревнованиях спортсмены выступали именно от Сальска, а не автоматически от Ростова. Олеся возила девчонок в номинации «Фитнес-бикини» на свои турниры, а Саши — силачей.

- Тогда же в первый раз провели соревнования «Донской трехпудовик» по гиревому спорту. В нем и парни, и девушки, и дети, и пенсионеры участвовали, - вспоминает Александр. - Да и зрителей на стадионе собрали немало — земляки любят и посмотреть, и громко поболеть.

С тех пор «Донской трехпудовик» проводят дважды в год — весной и осенью. А чтобы не заскучать, устраивают мини-турниры зимой. На таком однажды и корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону» «досталось»: про запас была куплена лишняя грамота, вот и пришлось «кидать» гирю и поднимать вес с неудобным хватом — упражнение «Ролинг тандер» называется. Результаты, когда ничего тяжелее ноутбука по жизни не поднимаешь, были самые скромные, зато грамота и памятная кружка остались!

А за сыновьями нередко на занятия приходят и отцы, потому что спортом заниматься никогда не поздно Фото: Кристина Круговых

ЧТОБЫ МОЛОДЕЖЬ РОСЛА ЗДОРОВОЙ

Основная аудитория соревнований гиревиков - это студенты местных техникумов. Многие — приехали из деревни учиться на механизаторов, помощников машиниста, сварщиков, электриков. По вечерам парни предоставлены сами себе, и чтобы сила молодецкая не превращалась в дурь, ребят зовут на тренировки. Для них весь долгий на юге Ростовской области теплый сезон открыта площадка — на базе семейного бизнеса супруга Александра Татьяна выделила площади и под тренировки, и под склад снарядов — от россыпи гирь до гигантских покрышек. Парни упражняются в силовом экстриме, но с меньшими весами, чем здоровые мужики на городских соревнованиях.

- С Таней учредили призовой фонд для победителей — 3, 2 и 1 тысячу на команду из двух человек, и это давно — обычная статья расхода, - рассказывает Александр. - Может, деньги и небольшие, но лучше, чем вообще ничего: у нас в городе абонемент в спортзал стоит под 2300 рублей в месяц. Можно добавить, и зимой заниматься в тепле.

Правда, в последний год тренировки сильно подкосила пандемия. Зато среди оставшихся всегда четко выдерживается социальная дистанция, смеются ребята. Во время ослаблений ограничений стабильно ходят заниматься четверо, а в выходной и до 15 ребят могут прийти.

И в зал, и в поход по горам - всей семьей вместе. Фото: личный архив героя публикации

- Это же самый классный досуг, когда они крепнут телом и духом, - уверен Александр. - Распогодилось — все бросили и уехали на школьный стадион или за город погонять в футбол. В соседний район даже ездили на соревнования и показали неплохие результаты по гирям.

ЗАБЫЛ, КОГДА БОЛЕЛ

Начав заниматься в зале, Александр хотел не только себя в порядок привести, но и показать сыну как важно любить спорт. В первую очередь, спорт дает не только здоровье и силу, но и уверенность в себе, а это — самое главное, уверен силач.

- Мне кажется, что я очень поменялся. Во-первых, болеть перестал вообще: последние лет восемь — точно. Не боюсь, что меня кто-то обидит — я в себе уверен, что могу защитить жену, детей, да кого угодно. Да и приятно идти со своей семьей, которая тобой гордится, а сын скажет одноклассникам: «Да, это мой батя!», - делится Александр. - А сейчас вижу, как сына уважают одноклассники и учителя. Он в свои 13 лет не только один из самых сильных мальчиков в городе, но и староста, не боится брать ответственность на себя.

УКРЕПЛЯЕТ НЕ ТОЛЬКО МЫШЦЫ — СЕМЬИ!

А недавно Александр еще и жену привел в спортзал. Уговорил Татьяну тем, что в зале весело.

- Мы шутим, прикалываемся на каждой тренировке. Так что теперь еще больше времени проводим вместе всей семьей — с женой и сыном, - говорит силач. - И даже дочку привлек, и зятя, и свата, и тестя — у меня гирю поднимают все. Всех на спорт подсадил: с приезжими сначала идем в спортзал, а только потом — застолье.

А еще, глядя на его пример, в зал подтягиваются и другие отцы с сыновьями. История о том как на занятия пришел одноклассник или старый друг, совершенно далекий от спорта, а сейчас показывает неплохие результаты, - типичная.

- Правда, стесняются даже мужики поначалу. Мол в зале все мастера в молодые годы, а тут ты пришел — хилый да рыхлый. Ничего подобного! Во-первых, в зале все занимаются в первую очередь собой и некогда людям тебя рассматривать. А во-вторых, все когда-то были такими же и готовы помочь, подсказать, подстраховать. Не бойтесь, мужики, становиться лучше, крепче, увереннее в себе, чтобы ваши семьи вами гордились!

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