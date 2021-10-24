Родился Гераклом: Школьник из Ростовской области в детсаду тягал гири, в 11 тянул пожарную машину, а теперь носит родителей на руках

Школьнику никто гирю в руки не давал - сам захотел заниматься Фото: Кристина Круговых

Здоровыми мужиками, которые тягают вагоны и по 20 с лишним легковушек, дончан уже не удивишь. А если такое делает ребенок? В Сальске, что на юге Ростовской области, жители привыкли на 9 мая и на День города смотреть на главной площади шоу силачей. И последние пять лет в нем участвуют не только взрослые, но и мальчонка. С 8 лет Ян Герман, которому уже 13, участвует в конкурсах и поднимает огромные веса. Окружающие недовольны: говорят, «загубите ребенка!» Родители же сыном гордятся и поддерживают очередные рекорды. Как растят богатыря, рассказали "КП - Ростов-на-Дону".

ЛУЧШЕ БЫЛО НАУЧИТЬ, ЧЕМ ОСТАВИТЬ ТАК

Отец признаются, что специально гирю сыну не давал. Но научить ее поднимать все-таки пришлось, когда Ян был еще детсадовцем.

- Когда был маленький, лез в гараж, пока я, например, машину мою. Смотрю, вытащил гирю и начинает поднимать. Но неправильно, - вспоминает отец сильного подростка Александр Герман. - Думаю, толку ему запрещать — все равно сделает по своему. Пусть уж лучше если поднимает, делает это правильно. И показал, научил.

Сначала фото с отцовскими гантелями, а скоро - упражнения с гирями. Фото: личный архив героя публикации

Спустя годы отец удивляется сумасшедшим результатам, что ребенок показывает в силовом спорте.

- 13 лет пацану, 54 килограмма собственного веса, а гирю 16-килограммовую за 90 секунд 51 раз поднимает, 24-ку — десять раз. Представляете?! Я до сих пор в шоке. Покрышку весом в центнер за минуту кантует 15 раз.

Школьник решил повторить рекорды, которые показывает папа и его друзья на соревнованиях по силовому экстриму. В семь лет поднимал 75-килограммовую торпеду — это такой снаряд для силачей. В восемь лет впервые тянул автомобиль 1,8 тонны плюс груз и водитель — в сумме вышло 2,5 тонны. Иномарку второклашка протянул на 20 метров за 12 секунд. Через год или два — семитонный автобус на 40 мест: сначала тащила за трос целая команда казачьего лицея, а всего два мальчика.

В семь лет на городском празднике Ян поднимал 75-килограммовую торпеду. Фото: личный архив героя публикации

А когда ему было лет 11, вместе с другом-ровесником Даниилом Лазаренко — его папа Александр вместе с отцом Яна стояли у истоков местной федерации бодибилдинга и силового спорта - протянули через площадь пожарную машину весом 10 тонн.

ВЗЯЛИ РАНЬШЕ ВРЕМЕНИ

В спорт Яна отдали в три года — на акробатику. В шесть лет на самбо, да и то тренер брать не хотел: «Берем только с первого класса, а ваш — еще маленький». А когда этот самый маленький мальчик показал, что он умеет — и шпагат, и сальто — тренер ахнул и взял в команду. Сейчас за восемь лет тренировок и десятки соревнований подросток занимал призовые места на турнирах в Абхазии, Крыму, в Волгограде, Ростове и Краснодаре. Сегодня тренер доверяет семикласснику проводить часть тренировки для малышей.

- Не знаю как, но времени у него хватает на все, - удивляется отец. - Тренировки у него каждый день, и никогда не приходится заставлять — ходит сам. Вот из недавнего — научился делать сальто на месте. Четыре раза в неделю борьба и три раза — со мной на силовые тренировки. Если не на силовых, то к тренеру по смешанным единоборствам: он уже участвовал в городских соревнованиях по ММА.

В девять лет уже тянул вдвоем с ровесником грузовой фургон Фото: Кристина Круговых

«ВЫ РЕБЕНКА ГРОБИТЕ!»

- Реакция у людей поначалу одна: «Ребенка угробите! Вообще никакой жалости!», - смеется Александр. - Просто многим кажется, что он поднимает и тянет какие-то потусторонние веса, хотя это возможно, и сделать это может любой, только кто-то добивается этого после 30 лет, а то и 60, а кто — и в младшей школе.

Герман-старший объясняет, что для «космических» весов нужна физподготовка , а дальше — дело техники, и от ее правильности зависит 50% успеха: под каким углом взяться, какими группами мышц тянуть груз — чистая физика.

- Вы не смотрите сколько он поднимает, а смотрите как он это делает! - замечает папа силача. -Он же пуп не надрывает. Если гирю поднимает, то технично: сработал от носков, потом колени, спина - все спружинило, и гиря сама выскочила вверх. И колесо кантует по правилам: сначала ноги фиксирует, потом грудью уперся, а не спиной тянет.

Сейчас семиклассник поднимает отца, который весит вдвое больше него самого, а маму вообще носит на руках.

ПАПУ ДОМА НЕ ВИДЕЛИ Культ спорта в семье задал отец. Папа Саша работал в полиции, у мамы Тани — свой бизнес. Старшей сестре уже 12 лет. Младшему брату три года. И как выглядит отец дома стали потихоньку забывать.

- Я тогда 119 килограммов весил! Толстый очень был и самому это страшно не нравилось. Дома практически не бывал: каждый день на работе, еда — раз в день, вечером, когда приползаешь домой и проглатываешь слона. Когда дочке было 12, а сыну три, жена сказала, что так больше нельзя: «Мы тебя не видим! Меняй работу!»

И Александр занялся адвокатским делом. Сразу появилось время на правильное питание и на походы в спортзал: за полгода скинул 27 кило! В соседнем зале как раз набирали малышей на акробатику: ну и сына записал в три года, чтобы мы одновременно занимались. А пять лет назад отец и сын впервые поучаствовали в городских соревнованиях по городскому экстриму.

Александру самому не нравилась его форма, а ведь хотелось быть примером сыну. Фото: личный архив героя публикации

- Мало того, что я последние лет восемь вообще не болел, так еще и увереннее в себе стал, - заметил Александр. - Идешь по улице с женой и сыном, и знаешь, что всегда сможешь их защитить, не дать в обиду. И они тобой гордятся: рядом батя идет, а не какой-то кабан. Этого же желаю и своему сыну.

НИКОГО НЕ БОИТСЯ

- Я хотел показать сыну, что любить спорт — это скорее не тягать железки, а быть здоровым, быть сильным и уверенным в себе, - объясняет папа. - И все не зря. Я видел, как он по школе ходит: уверенно, его уважают и никто не обижает. Им гордятся и учителя, и одноклассники — он староста класса и не боится брать на себя ответственность.

13-летний спортсмен хорошист: любит историю, физику, даже на олимпиаду по химии ходил. Хорошист. Очень нравится ему история, физика, на олимпиаду по химии уже ходил.

А еще подросток успевает играть на гитаре, вытачивать детали за мини-токарным станком, и в шахматы играть — даже на городских соревнованиях.

- За компьютером вообще не сидит — некогда. Свободной минуты у пацана — вообще нет. Ему реально интересно все, чем он занимается, - не без гордости говорит папа. - То с друзьями-самбистами по городу на великах гоняют, то в шахматы играют, то у меня в гараже за токарным станком соберутся. А шахматы — это вообще наша семейная традиция: играют все. На ночь одну-две партейки обязательно!

Каждый год Ян ездит в военный лагерь. Фото: личный архив героя публикации

В воскресенье помимо тренировки — день вождения. Отец везет сына в поля и там мальчик, который уже научился водить, практикует навыки, чтобы к 18 годам быть уверенным и аккуратным водителем.

"ЗАГОНЯЛ" РОДИТЕЛЕЙ

В бизнес как мама или в адвокаты как папа школьник идти не собирается. Хочет стать тренером: причем решил так еще в шесть лет и мнения пока не поменял.

- Мы не требуем от него быть как родители. Поддерживаем его выбор и своего не навязываем. Я думаю, у него все получится, - уверен отец. - Парень он упрямый и настырный. Если что-то не получается, все равно добьется своего.

Одного - проводить с семьей побольше времени - парень точно добился. Постепенно в спортзал перебралась и мама. Так они дольше проводят время всей семьей, у них много общих тем и шуток. Да и вне зала нечего сидеть: устраивает родителям активный отдых.

— Когда в Крыму были, дал нам жару! Загонял по Большому каньону. Ох мы там находились: 16 километров за 4 часа протопали!

Любовь к спорту и активному отдыху сплотила семью: мама и папа сыну соответствуют - ходят в зал и по пересеченной местности пройдут как 20-летние

Это потому что подготовленный: каждое лето просит родителей отправить его в военный лагерь и там день за днем как разведчик ходит с ровесниками сложными тропами. Да и вообще, родители стараются соответствовать сыну-силачу. Папа участвовал в создании районной федерации силового спорта. Вместе с мамой они гоняют на скорость на своих иномарках. Все-таки хочется душой не стареть и чтобы сын родителями гордился также как и они им.

- Так что поводов для отцовской гордости полно. Когда старшая Женя уже взрослая, Ян подрастает, у нас они — главная тема для разговоров. В нашем возрасте, с кем ни собираешься — знакомые, родня, одноклассники — уже разговоров о себе не ведем — только о детях.

А уж Ян то и дело своими достижениями подкидывает родителям темы для разговоров. Ждем новых рекордов!

Ян занимается самбо, а когда есть время - заходит к отцу на силовые тренировки. Фото: личный архив героя публикации

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