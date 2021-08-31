«Бицепс – камень, характер – сталь»: Донской казак ставит мировые рекорды и привлекает в зал подростков

Силач своим примером привлек в спортзал сельскую молодежь. Фото: из личного архива героя публикации

Игорь Толстяков не просто спортсмен-тяжелоатлет. Он еще и общественник, который всей душой болеет за то, чтобы молодежь росла здоровой и сильной, а парни выросли настоящими мужчинами. Все, кто его знают, описывают коротко: «Бицепс — камень, характер — сталь». Любимое дело донского богатыря — тренировки, причем не индивидуальные, а массовые: передает свой опыт молодым и уже вырастил немало выдающихся в силовом спорте атлетов.

ЖМЕТ ОТ ГРУДИ 180 КГ

- Я начал заниматься в 16 лет, тогда у нас в поселке был небольшой выбор: только футбол и спортзал с кое-каким железом, - вспоминает Игорь. - Занимался сначала в зале, а когда на юношеских соревнованиях занял второе место, поставив рекорд Европы по становой тяге в своей категории, загорелся силовым спортом по-настоящему и начал тренироваться профессионально.

В начале года донской атлет отличился в открытом турнире по пауэрлифтингу и его отдельным движениям «Большая излучина» в Волгодонске — это популярные областные соревнования. Здесь он оказался лучшим в жиме штанги лежа — 180 кг, стоя — 110, в строгом подъеме на бицепс одолел 90 кг, а в пауэрспорте набрал сумму 200 кг за все упражнения. А потом показал себя на всероссийском уровне: кубке «Powerman» национальной ассоциации пауэрлифтинга. Выступая в открытой возрастной категории и в весовой до 140 кг, он занял первое место в подъеме штанги на бицепс - 112 кг и бицепсовом двоеборье - 195 кг, установив в обоих видах рекорды России, Европы, Азии и мира.

Местные казаки устраивают соревнования и слеты, где про гаджеты и вспомнить некогда. Фото: из личного архива героя публикации

КАЧАЕШЬСЯ САМ — ПОМОГИ ДРУГОМУ

Поскольку я числюсь в казачьем обществе «Ермак», то мы решили организовать на его базе тренажерный зал. Спортивный инвентарь как в старые добрые времена делали сами, а потом и спонсоры подтянулись, а о зале узнавало все больше людей.

- Я стараюсь сильно не нагружать подростков весами, пока скелет не сформируется окончательно, поэтому в основном тренируем общую физическую подготовку. К силовому спорту еще надо прийти: ребята постепенно пробуют все упражнения и потом выступают по тем, которые удаются лучше всего, - рассказывает Игорь Толстяков.

- Например, сейчас начали проводить соревнования по подъему штанги на бицепс - это сравнительно новая дисциплина, которая тесно пересекается с армреслингом. Так что молодежь может попробовать свои силы в разных направлениях и не скучать без соревнований. А еще мы создали групповую лигу по армреслингу - это новый формат, где борется сразу целая команда.

Сейчас в зале «Ермака» под присмотром у Игоря тренируются несколько команд. Одна даже называется модно, но с местным колоритом - «ErmakTeam». Да и неспроста команда носит такое имя. Тренируются здесь не одних мышц ради, но и воспитания для. В Зимовниковском районе - самая молодая дружина казаков: юноши занимаются, получают разряды, становятся мастерами спорта и попутно состоят в национальном войске.

А еще мальчишкам очень нравится учиться фехтовать. Фото: из личного архива героя публикации

ПРО ИНТЕРНЕТ НЕ ВСПОМИНАЮТ

Игорь признается, что к работе с молодежью пришел потому что заметил - подросткам не хватает и мотивации к занятиям у них просто нет. Школьных уроков физкультуры, по его мнению, слишком мало, а на переменах детей и вовсе отгоняют от турников, чтобы никто не упал и ничего себе не сломал. Тогда Толстяков с дружиной единомышленников стал ездить по школам, агитировать, так сказать, за спорт и казачий дух.

- Мы три раза в год проводим соревнования, сборы, и в них принимают участие не меньше 150 участников из 14-ти районных школ, бывало даже и за 300. Ребятам очень нравятся наши сборы: тут они практикуются с шашкой — в фехтовании и рубке, стреляют по мишеням. Так что не одной физической силой могут гордиться, - улыбается тренер.

- Молодежь очень сложно оторвать от компьютера и гаджетов, но когда они втягиваются, их уже не остановить. У нас слеты основательные: на берегу реки, с ночевкой, рыбалкой, полевой кухней и плаванием. Когда они такое пробуют — про интернет и не вспоминают.

Спорт, дисциплина и уважение к окружающим - так воспитывают сельских ребят. Фото: из личного архива героя публикации

«ВЫТЯГИВАЮТ» РЕБЯТ ИЗ НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕМЕЙ

Казаки не просто время от времени ходят по школам и зовут ребят на тренировки в зал. За каждым образовательным учреждением закреплен свой куратор из организации «Донцы». Дружинники по своей инициативе занимаются с детьми, готовят их к соревнованиям - казачьим шермициям. И среди ценных призов бывают даже шашки — парни за таким призом бегут участвовать.

- Кто остается с казаками, поступает в кадетские корпуса, а потом идут служить по контракту, потому что имеют хорошую подготовку, - рассказывает силач из казаков. - Казачье общество плотно работает с военкоматами: есть целые формирования, которые образуют из членов казачьих обществ, например 150-я бригада.

И, конечно, спорт, казачий дух помогают «вытягивать» тех ребят, кто попал сюда, будучи в зоне риска, например, растет в неблагополучных семьях. Их «Ермаки» зовут прежде всего и тренируют у них железную дисциплину.

Фехтование на настоящей казачьей шашке - вот такая забава местным по нраву. Фото: из личного архива героя публикации

Не растеряли дружную команду и во время ковидных ограничений: тренировались на улице.

- Жаль, соревнования проводить так и не разрешили. А это очень сильно бьет по мотивации подростков — они же почти год готовились!

Но труды даром не пройдут: богатырской силы казак Игорь Толстяков еще выведет молодых спортсменов на соревнования, чтобы ребята снова почувствовали вкус победы и увидели, что все, чем они занимаются, не зря.

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