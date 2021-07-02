Докачался до жизни такой: силач Нагорный из Донецка протащил за собой 30 такси

Рекорд получилось установить со второго раза. Фото: личный архив героя публикации

«Паровозик» из 30 не игрушечных, а самых настоящих такси общей массой в 30 тонн протащил на 8 метров вперед Дмитрий Нагорный. Этот не первый трюк богатыря из Донецка. Автор двух рекордов России уже трижды буксировал поезд, его пытались разорвать на части едущие в разные стороны «Жигули», а впереди — еще более невероятное испытание. Зачем спасателю снова и снова испытывать себя на прочность, Дмитрий рассказал «КП — Ростов-на-Дону».

ДАЖЕ ЦЕПИ РВУТСЯ

Мысль протащить 30 легковых автомобилей засела в голове у силача еще в марте. До него рекорд ставил саратовец Вячеслав Максюта — он сдвинул колонну в 23 автомобиля. Наш Илья Муромец не стал размениваться на 24 или 25 машин, и заявил сразу — 30. Во время подготовки в спортзале адски тренировал ноги и спину. Но зрелища местному фан-клубу пришлось подождать — март и апрель выдались холодными, в мае были дожди, а собрать 30 машин в одном месте можно было только раз в неделю.

- Хотелось не разномастные машины в сцепке, а чтобы это выглядело красиво. Договорился с другом - владельцем фирмы такси. Одновременно 30 белых машин могли приехать только в субботу и только с 7 до 9 утра, в пересменку. Назначили сначала на одну субботу — пошел дождь, перенесли на неделю, и так несколько раз, - объясняет организационные сложности Дмитрий.

Наконец, в мае удалось всех собрать, и публика, как всегда, ждала шоу, но первая попытка установить рекорд не увенчалась успехом. Хотя и промежуточный результат был более чем внушительным: тогда силач потянул за собой 30-тонный «состав», но на 22-й машине порвалась цепь, и восемь такси сошли с дистанции.

30 ТОНН — В ГОРУ

Стронгмен опять собирает консилиум - коллег из МЧС, механиков, друзей. Кто-то даже вспомнил университетскую молодость и материаловедение. Подумали и решили заменить цепи на стальные тросы. Но о многих технических нюансах даже опытные механики могли только предполагать.

- Веревочные тросы дали бы слишком сильную растяжку — чтобы 30-тонная масса сдвинулась, понадобилось бы тянуть ее, наверное, километр. На цепи понадеялся, но они подвели, - перечисляет инженерные решения Дмитрий. - Стали думать, как тросы крепить, и спасибо ребятам - все получилось. Только крепления идут не по оси, а переднее слева, а заднее - справа, так что вся цепочка пошла по диагонали и растянулась больше ожидаемого.

Ну и где, собственно, искать абсолютно ровную дорогу для колонны из 30 такси? Хочешь - не хочешь, а тащить вереницу пришлось в гору. Пока силач переставлял ноги на лестнице, 170-метровый «паровозик» откатывался и тянул обратно живой «локомотив». А первый «железный конь» все норовил встать на дыбы.

- Когда тягал локомотивы, у них крепления располагались достаточно высоко, а на машинах они низко. Так что не только трос в спину врезался, но и первая машина пыталась оторваться передними колесами от земли, - рассказывает самый сильный донской спасатель.

Попытка коллег и друзей сдвинуть 170-метровую колонну. Фото: личный архив героя публикации.

ОТ КАЧАЛКИ — ДО ШОУ ТУРЧИНСКОГО

41-летний спасатель в спорте уже 26 лет. Куда в 95-м году еще можно было податься 15-летнему парню, как не в качалку? Через год Дима порвал всех на городском турнире по пауэрлифтингу и понял, что может гораздо больше, чем его сверстники. Так штанга и другие тренажеры стали лучшими друзьями. Страна услышала о силаче Нагорном в 2007-м, когда его пригласили в профессиональную лигу силового экстрима Москвы. Выступал на чемпионатах России, Европы и мира (с мирового первенства Дмитрий трижды увозил «бронзу»). После смерти основателя лиги, Владимира «динамита» Турчинского, соревнования потеряли былой масштаб. Пришлось включать смекалку.

- Первая моя идея — протянуть поезд, что я и воплотил ее в жизнь в 2016 году в Красносулинском районе. На тот момент рекорд в 360 тонн принадлежал тому же Вячеславу Максюте из Саратова. Я попробовал потянуть 370 — это был локомотив и 17 вагонов, - вспоминает Дмитрий. - Сдвинул достаточно легко. Почувствовал в себе запас прочности.

Всего спасатель трижды показывал класс на железной дороге. В 2018 году на территории НЭВЗа в Новочеркасске для него подготовили испытание с красивыми цифрами: локомотив и три вагона с песком весили 388,888 тонны — Дмитрий любит красивые числа.

Силач Нагорный из Донецка протянул за собой 30-тонную вереницу машин. Фото: личный архив героя публикации.

«СОРЕВНУЮСЬ САМ С СОБОЙ»

- В какой-то момент понял, что соревнуюсь сам с собой. Позвонил Славе Максюте в Саратов, предложил перебить мой результат, чтобы интереснее было. Но он решил составы больше не таскать, - не без сожаления рассказывает «железный человек» из Донецка. - Бить пришлось собственный рекорд: в третий раз сдвинул состав массой в 401 тонну.

Все небывалые достижения силача тщательно фиксировались на видео, и он отправлял материалы экспертам Книги рекордов России. Но таких заочных заявлений у комиссии — вагон и маленькая тележка, так что когда через полтора года очередь дошла уже до трех заявок Дмитрия, учли только последнюю — на состав весом 401 тонну.

А НЕ РАЗОРВЕТ?

Любимый рекорд самого богатыря — удержание одновременно шести, едущих в разные стороны машин. До этого такой же рекорд, но с четырьмя легковушками, установил украинский спортсмен.

- Когда ехал на площадку, не знал до конца, чего ожидать. Две и четыре машины уже удерживал, а что со мной сделают шесть «Жигулей»? Будет травма от 500 лошадиных сил или нет? - Дмитрия одолевали сомнения. - Подобрали классику - «Жигули» с задним приводом, чтобы доказать, что водители мне не помогают, как это можно сделать с переднеприводными машинами.

Спортсмен рассказал, что все нюансы заранее не предугадать никогда - в ходе выполнения упражнения всегда появляются сложности. Фото: личный архив героя публикации.

Но на жизнь и здоровья силача покусилась не техника, а люди, правда, нечаянно. Среди шести водителей один был в возрасте, и Дмитрий объяснил ему задачу досконально - от и до, чтобы не было вопросов.

- В итоге он все время пытался вырваться. Чувствую, на шестом тросе тяга ослабла, и потом резкий рывок — дед жару дает! И так несколько раз. Спрашиваю потом у него: «Отец, зачем так делал?» А он ответил, что по привычке: «Если не идет машина, то выжать сцепление и резко стартануть», - спортсмена разбирает смех. - До сих пор помню этот драйв, когда летели камни из-под колес, а из-под капотов валил дым.

НА УТРО - ПУСТОТА

Есть ли жизнь после рекорда? Донецкий Илья Муромец признается, что скорее нет, чем да, и уже не представляет дня без подготовки к значимым достижениям.

- Когда готовишься, идешь к цели — все вокруг бурлит, кипит. Есть цель, и ты идешь к ней — на тренировках, в технической подготовке. В итоге приходит чувство выполненного долга — полное удовлетворение.

Но на следующее утро от этого чувства не остается и следа. И спортсмен недоумевает, для чего он сегодня будет тренироваться — просто так?

- Какая-то пустота появляется. Думаю, у каждого в своей сфере наступает этот момент, когда ты достиг цели, не хочется останавливаться, и есть потребность развиваться.

Чтобы сдвинуть все машины с места, пришлось даже переставлять лестницу. Фото: личный архив героя публикации.

МОГЛИ ВЗОРВАТЬСЯ

На службе спасателю не раз пригодилась его необыкновенная сила. На одном из пожаров дверь в комнату, где случилось возгорание, была заперта. Другая бригада бы потратила драгоценные секунды на вскрытие двери спецсредствами. Нагорный же просто навалился на дверное полотно и вмиг его выбил.

- Был как-то пожар, где оказались газовые баллоны, о которых нас не предупредили. Зашли в помещение, увидели прямую угрозу: залил баллоны водой и к чертовой матери закинул подальше. Да и человека из горящего дома вынести не составляет особого труда.

РОДИТЕЛИ ПЬЮТ ВАЛЕРЬЯНКУ И СМОТРЯТ НОВОСТИ

Несмотря на то, что фамилия силача Нагорного гремит на всю страну, родители о его достижениях узнают последними. Нет, спортсмен о них не забывает - скорее, бережет их и свои нервы.

- Я совершил глупость однажды — сообщил им, что готовлюсь к рекорду. Конечно, волновались, пили валерьянку. А уже когда все закончилось, а я остался жив и здоров, на смену переживаниям пришла гордость, - Дмитрий добродушно улыбается в этот момент. - Так что с тех пор о моих рекордах родители узнают только из новостей.

Сынишка Максим - главный папин болельщик. Фото: личный архив героя публикации.

Следующий зрелищный рекорд — пока в разработке. Дмитрий обычно не посвящает СМИ в свои планы, но как не поделиться с «КП — Ростов-на-Дону»?

- На этот раз присматриваюсь к гусеничной технике. Поезда уже пробовал, и с автобусами, и с фурами, и с БелАЗами тренировался, и даже с БТР. Теперь хочу протащить танк или трактор.

Осталось проработать техническую часть вопроса. Видео воплощения зрелищного шоу пришлет нам как только - так сразу.

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