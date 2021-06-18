«Форсаж 11»: каскадер из Ростова-на-Дону проехал на «Мазде» под грузовиком, движущимся 60 км/час

При просмотре видео хочется зажмуриться от страха. Страница героя в соцсети "Инстаграм"

Известный своими трюками на всю страну ростовский каскадер Евгений Чеботарев опубликовал на Ростовский экстремал доехал до Байкала за 9 дней: как и что было в дороге

Евгений Чеботарев рассказал, что на дорогу он потратил десятки тысяч рублей видео нового экстремального номера. Он проехал на «Мазде» под днищем движущегося на скорости грузовика. Трюк был выполнен ювелирно, и заслуженно собирает тысячи просмотров и десятки восхищенных комментариев.

«ХЕЙТЕРЫ СКАЖУТ, ЧТО ЭТО МОНТАЖ»

Это уже 61-й по счету опасный трюк в исполнении 29-летнего ростовчанина. Видео снято с двух камер: одна была закреплена на днище грузовика и запечатлела самые жуткие моменты, когда бесстрашный пилот на иномарке «нырнул» под «КамАЗ». Причем права на ошибку у него не было — дорожный просвет грузовика был практически равен габаритам гоночного авто.

- Я жив. Запас по длине - 60 см , запас по высоте — 7 см . Скорость 60 км/ч, - так подписал видео экстремального номера Евгений.

Комментаторы считают, что основной трюк для голливудского блокбастера уже снят: «Форсаж-11!», «Хейтеры скажут, что это монтаж», «Красавчик! Женька — сила!» - подписчики до сих пор продолжают делиться эмоциями в комментариях под постом.

В сториз экстремал представил подписчикам смелого водителя грузовика — это фермер Абдулла, опытный участник гонок на тракторах «Бизон-Трек-Шоу».

- Я, конечно, в шоке. Очень страшно было, когда за тобой — такие здоровые колеса, которые могут просто задавить тебя и все, - рассказывал Евгений, все еще под впечатлением от только что пережитых эмоций. - Пацан реально сделал невозможное. Вряд ли бы кто еще подписался на такое мероприятие.

Напомним, эффектными и опасными для жизни «финтами» ростовский предприниматель Евгений Чеботарев занялся три года назад. Его страница в «Инстаграме» насчитывает уже почти полмиллиона подписчиков. Трюкач на скорости нырял под лед в горящей машине и лоб в лоб сталкивал летящие в воздухе авто.

Судя по сториз в его «Инстаграме», экстремал прилетел в Иркутск, чтобы оттуда на стареньком «Опеле», на котором уже проехал от Москвы и до Байкала, отправиться в Магадан. Ему предстоит преодолеть расстояние 5 тысяч километров.

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