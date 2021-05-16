Ростовский каскадер доказал, что машины умеют летать

Трюк стал 59-ым в карьере ростовчанина. Фото: соц. сети

Ростовский каскадер Евгений Чеботарев, известный на всю страну своими сумасшедшими трюками, вновь удивил подписчиков. На этот раз он решил подлететь в воздух на автомобиле с приделанными по бокам крыльями, как у самолета. Что из этого получилось, парень показал на своей странице в социальных сетях.

Он опубликовал ролик, который набрал уже десятки тысячи просмотров. На нем молодой ростовчанин за рулем отечественного авто разгоняется и на полной скорости подлетает в воздух через трамлин. Его помощники специально собрали необычную конструкцию для этих целей. К дверям автомобиля энтузиасты приделали крылья, вот только на аэродинамические свойства это никак не повлияло. Зависнув в воздухе лишь на секунду, машину камнем понеслась вниз.

От удара автомобиль-самолет перевернулся на крышу. К счастью, сам каскадер не пострадал. В салоне был установлен специальный каркас, чтобы крыша не придавали парня. По словам самого Чеботарева, этот трюк стал 59-ым в его необычной карьере.

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