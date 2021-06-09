Ростовский каскадер первым в мире сделал трюк с двумя летающими машинами

Трюк стал 60-м в карьере каскадера. Фото: соц. сети героя публикации

Ростовский каскадер Евгений Чеботарев, известный своими трюками на всю страну, вновь удивил подписчиков и фанатов. С каждым разом его шоу становятся все сложнее и дороже. На этот раз он разбил сразу две машины, летящие на встречу друг другу. С помощью трамплина автомобили пролетели несколько метров в воздухе и грохотом вернулись на землю.

Зрелищный ролик парень опубликовал на своей странице в соцсети. На нем две старые отечественные машины несутся на огромной скорости, подлетают на специальной конструкции и врезаются лоб в лоб. Удар был такой силы, что автомобили отбрасывает в стороны. Передние части сильно деформируются, отваливаются двери, разбиваются стекла.

- Мы первые, кто сделал что-то подобное. Все водители остались живы. Это трюк стал 60-м в моей карьере, - рассказал Чеботарев.

Буквально за один день его видео набрало почти 300 тысяч просмотров. В комментариях люди делятся впечатлениями и предлагают свои варианты будущих трюков. Напомним, Евгений стал выполнять смертельные номера около трех лет назад.

Он уже нырял на автомобиле в замерзшее озеро, подтягивался, вися на огромной высоте, и совершал путешествия на старых машинах через всю страну. Максимальная дистанция, которая ему покорилась, - 4,7 тысячи километров. Тогда парень на древней иномарке доехал из Ростова до озера Байкал.

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