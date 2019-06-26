«Со страхом стараюсь быть на "ты"» : экстремал из Ростова-на-дону рассказал о себе и опасных трюках

С детства ростовчанина Евгения Чеботарева привлекал экстрим. Пока его сверстники играли в песочнице, он не стоял на месте и постоянно куда-то карабкался. Сейчас молодой человек каждым своим трюком шокирует общество и получает удовольствие от своего любимого дела. Ведь чем сложнее испытание, тем больше эмоций.

Мама 28-летнего парня даже представить не могла, что когда-нибудь сын станет экстремалом-каскадером. На Instagram-блог жителя Ростова-на-Дону подписано более 65 тысяч подписчиков. За год Евгений совершил 23 смертельных трюка.

- Со страхом стараюсь быть на «ты». Конечно, у меня есть друзья, которые не согласны с родом моей деятельности. Но есть и те, кто поддерживает меня и помогает мне. В каждом деле найдется критика: и от товарищей, и от родственников. Все переживают за меня, но верят в мои силы, - рассказывает экстремал.

chebotarev_evgeny На ваш взгляд, какие были ошибки? Пишите как есть.

Евгений решил заняться экстримом в прошлом году. Идеи трюков он придумывает сам, но в основном их ему предлагают подписчики. Чеботарев говорит, что у него с рождения активная жизнь. Поэтому судьба каскадера сложилась так, что он решил заниматься трюками.

За плечами у молодого экстремала множество сложных испытаний: Евгений ходил по крыше, отжимался и подтягивался на краю высотного здания, поднимал штангу в ледяной воде, выполнял трюки на движущемся турнике, прыгал с высокой платформы через три машины, которые ехали со скоростью 90 км/ч, и в замерзшее озеро на горящем автомобиле.

Однажды во время очередного смертельного трюка молодой каскадер чуть не погиб: ростовчанин должен был перепрыгнуть через две машины, однако они столкнулись не в том месте, где планировали. Трюк был выполнен, хотя Евгений едва не попал под колеса автомобиля.

chebotarev_evgeny А чем вы занимались в эти выходные?

Выполнять зрелищные номера Чеботареву позволяет хорошая физическая подготовка. С детства он занимался легкой и тяжелой атлетикой, акробатикой и борьбой. Многие люди думают, что если они накаченные, то они могут попробовать себя в роли каскадеров. Однако Евгений уверяет, что это не так. Молодой экстремал напоминает, что к каждому трюку нужен индивидуальный подход. Главное – это тактика и стратегия. Чеботарев всегда четко расписывает план своего номера, ведь важно предусмотреть все его детали.

- Без физической подготовки, без стратегии, планирования, без команды не нужно даже пытаться стать экстремалом. Это очень опасно для жизни , - настаивает Евгений.

Стоит отметить, что выполнение опасных номеров – это всего лишь хобби. Ростовчанин получает от этого небольшой гонорар, но главное, за чем он гонится – эмоции, адреналин, эйфория и незабываемые ощущения. Экстремал хочет стать первым в своем направлении. С материальным положением у Чеботарева все в порядке: Евгений - частный предприниматель.

А еще Евгений признается, что его мечта – сняться в зарубежном кино.