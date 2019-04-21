Ростовского экстремала во время прыжка сбила машина на скорости в 40 км/ч

Ростовский экстремал Евгений Чеботарев выполнил очередной опасный трюк, прыгнул между машинами, который столкнулись лоб в лоб на скорости в 40 километров час. Видео с произошедших молодой человек выложил в социальные сети.

По задумке, парень должен был подпрыгнуть над землей, а прямо под ним в этот момент столкнулись бы капоты двоих отечественных автомобилей. Однако расчеты дали сбой, и точка столкновения сместилась в сторону. Когда Евгений подпрыгнул, одна из машин задела его капотом по ногам. Парня опрокинуло в воздухе, и, когда транспортные средства врезались друг в друга, он уже летел вниз. Падение получилось жестким, но эстремал быстро встал на ноги. А вот водителю, который его задел его машиной, досталось больше - от удара он потерял сознание. Автомобили оказались разбиты, но все участники трюка остались живы.

- Планирование, траектория, чертежи, домыслы и так далее нам не помогли! Машины столкнулись не в том месте, где планировали, - рассказал о трюке Евгений. - Но я прыгнул в этот ад, назад дороги не было. Это было больше, чем выживание. Да, меня задела машина при 40 км/ч, но я встал! Безумные водилы живы! Трюк, мать его, сделан!

Прыжок между двумя врезающимися машинами..Евгений Чеботарев

Напомним, "Комсомолка" уже не раз писала безумных поступках экстремала. Евгений подтягивался на высоте в 60 метров, делал сальто над мчащимися автомобилями, нырнял в ледяное озеро на горящей машине. О себе молодой человек рассказывает, что был трудным подростком, но его спас спорт. В разное время он занимался борьбой, акробатикой и тяжелой атлетикой, а по профессии стал ландшафтным дизайнером. Год назад, после спора с друзьями, он начал "болеть" экстремальными трюками и теперь не может остановиться. Говорит, что мечтает стать каскадером в Голливуде.

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- Все началось с прыжка через машину, - говорит парень. - Заспорили с друзьями: смогу ли прыгнуть выше "четырнадцатой". Они думали нет, а у меня прыжок хороший - выше 1,5 метра и я прыгнул. Причем так, что получилось с большим запасом. Все были шокированы. Дальше - больше. Подумал: а что будет, когда машина поедет, а я ее перепрыгну? Меня захватил азарт. (подробности)