2019-03-08T18:37:11+03:00
Общество

Каскадер из Ростова-на-Дону выполнил смертельно опасное сальто над двумя мчавшимися на скорости автомобилями

Трюк бурно обсуждают в Интернете [видео]
Александр СТЕПАНОВ
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Сам Евгений предупреждает, что повторять такие трюки не профессионалам никак нельзя - это опасно для жизни. Фото: скрин с видео со страницы Евгения Чеботарева в ВК.Сам Евгений предупреждает, что повторять такие трюки не профессионалам никак нельзя - это опасно для жизни. Фото: скрин с видео со страницы Евгения Чеботарева в ВК.
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Ростовский каскадер Евгений Чеботарев в преддверии Международного женского дня решил пощекотать нервы прекрасной половине человечества, выполнив очередной смертельно опасный трюк.

На этот раз молодой человек исполнил сальто над двумя автомобилями, мчавшимися на скорости в 80 км в час: встал на самодельную деревянную стойку высотой чуть более двух метров, а когда легковушки вплотную приблизились к конструкции, подпрыгнул и сделал переворот в воздухе над ними.

Стойка, разумеется, вдребезги, сам каскадер благополучно приземлился на корточки.

- Ранее уже делал такого рода трюк, но через одну машину, - рассказал сам Евгений Чеботарев. - Зазор между машинами был всего полтора метра! Самими повторять этого не стоит — опасно для жизни! Здесь, надо понимать, выполнено профессионалом.

Команда каскадера (сам он стоит на крыше белой машины) после выполнения трюка. Фото: ВК, страница Евгения Чеботарева.

Команда каскадера (сам он стоит на крыше белой машины) после выполнения трюка. Фото: ВК, страница Евгения Чеботарева.

К слову, парень регулярно выполняет такие штуки, некоторые из них — за гранью риска.

В сентябре прошлого года, например, Евгений продемонстрировал свою спортивную сноровку, выполнив подтягивание на высоте шестидесяти метров: в качестве снаряда выступила заброшенная башня неподалеку от южной столицы. Делал все, конечно, без страховки.

В январе уже 2019-го, там же, он продолжил испытывать удачу, подтянувшись уже с привязанной к поясу 16-килограммовой гирей, а в феврале — взялся за установление всероссийского рекорда, сделав жим штанги в ледяной реке Дон (температура была всего плюс три градуса пол Цельсию): 42 повторения за 1 минуту.

Мнения подписчиков молодого каскадера на этот счет диаметрально противоположные:

- Мощно, молодец, красавчик! - восхищаются одни.

- Безбашенный, а если в другой раз не повезет?! - критикуют другие.

Смертельно опасное сальто ростовского каскадера Евгения Чеботарева над двумя автомобилями 07.03.2019 г..// Видео трюка - ВК, личная страница героя публикации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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