Каскадер из Ростова-на-Дону выполнил смертельно опасное сальто над двумя мчавшимися на скорости автомобилями
Ростовский каскадер Евгений Чеботарев в преддверии Международного женского дня решил пощекотать нервы прекрасной половине человечества, выполнив очередной смертельно опасный трюк.
На этот раз молодой человек исполнил сальто над двумя автомобилями, мчавшимися на скорости в 80 км в час: встал на самодельную деревянную стойку высотой чуть более двух метров, а когда легковушки вплотную приблизились к конструкции, подпрыгнул и сделал переворот в воздухе над ними.
Стойка, разумеется, вдребезги, сам каскадер благополучно приземлился на корточки.
- Ранее уже делал такого рода трюк, но через одну машину, - рассказал сам Евгений Чеботарев. - Зазор между машинами был всего полтора метра! Самими повторять этого не стоит — опасно для жизни! Здесь, надо понимать, выполнено профессионалом.
Команда каскадера (сам он стоит на крыше белой машины) после выполнения трюка. Фото: ВК, страница Евгения Чеботарева.
К слову, парень регулярно выполняет такие штуки, некоторые из них — за гранью риска.
В сентябре прошлого года, например, Евгений продемонстрировал свою спортивную сноровку, выполнив подтягивание на высоте шестидесяти метров: в качестве снаряда выступила заброшенная башня неподалеку от южной столицы. Делал все, конечно, без страховки.
В январе уже 2019-го, там же, он продолжил испытывать удачу, подтянувшись уже с привязанной к поясу 16-килограммовой гирей, а в феврале — взялся за установление всероссийского рекорда, сделав жим штанги в ледяной реке Дон (температура была всего плюс три градуса пол Цельсию): 42 повторения за 1 минуту.
Мнения подписчиков молодого каскадера на этот счет диаметрально противоположные:
- Мощно, молодец, красавчик! - восхищаются одни.
- Безбашенный, а если в другой раз не повезет?! - критикуют другие.
Смертельно опасное сальто ростовского каскадера Евгения Чеботарева над двумя автомобилями 07.03.2019 г..// Видео трюка - ВК, личная страница героя публикации.
ИСТОЧНИК KP.RU