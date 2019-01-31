2019-01-31T10:18:06+03:00
Спорт

Ростовчанин подтянулся на высоте 60 метров с гирей на поясе

Дополнительный груз весил 16 килограммов
Илья БОГОМОЛОВ
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Стоп-кадр из видео группы ВК "Ростов Главный".Стоп-кадр из видео группы ВК "Ростов Главный".
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Житель Ростова Евгений Чеботарев выложил в городской паблик видео опасного упражнения, которое он выполнил на заброшенной башне. Молодой человек поднялся на высоту 60 метров, прицепил гирю в 16 килограммов к поясу и повис на одной руке на железной перекладине. Затем он подтянулся пять раз.

- Трюк выполнял без малейшей страховки. Не повторять, опасно для жизни! - написал каскадер.

Подтягивания на башне без страховки 30.1.2019 .Ростов-на-Дону Главный

В комментариях под роликом многие ростовчане восхитились силой и храбростью парня, но большинство, все-таки, осудило его поступок.

- А если бы отпала какая-нибудь железяка? Не рискуйте так больше, хоть страховку делайте в следующий раз, - написала ему одна из зрительниц ролика.

- А на турнике этого сделать нельзя было?! Странное поведение... - возмутилась другая.

Люди бояться, что, несмотря на запрет повторять этот трюк, молодежь посмотрит видео и отправится снимать свои подобные "подвиги".

ИСТОЧНИК KP.RU

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