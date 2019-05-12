"Это не мое": ростовский каскадер отжался над пропастью на высоте 20 этажа

СЕГОДНЯ 12:04 2019-05-12T12:09:22+03:00

Свой трюк он, как всегда, просил не повторять

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Известный своими эпатажными трюками эктремал из Ростова-на-Дону Евгений Чеботарев выложил в соцсети новое видео. На этот раз каскадера потянуло на крышу высотки.

- Я выбрал 20-этажное здание со сногсшибательным закатом. Выполнил брусья на обрыве и прошелся по краю жизни... - написал молодой человек. - Руферы, привет! Да, это круто, страшно, но нет такого кайфа, эффектов, динамики, короче, не мое это. Взрывы, полеты, эксперименты, разрушение - вот мое!

Упражнения "брусья" на высоте 20 этажа..

Напомним, что бесстрашный парень любит трюки с разогнавшимися машинами - прыгать над ними или наоборот, лежать на пути. Ранее он выкладывал видео своего подтягивания на высоте 60 метров. Сейчас высота упражнения составила около 600 метров, что в десять раз больше предыдущего достижения. Добавим, что парень работает ландшафтным дизайнером, но мечтает стать каскадером в Голливуде.

ИСТОЧНИК KP.RU