Под Ростовом-на-Дону "Жигули" пролетели над отжимающимся экстремалом

"Ростовский каскадер" Евгений Чеботарев выложил в соцсети новое видео с опасным трюком. До этого эктремал, в основном, прыгал над машинами, а теперь решил, что пора ему оказаться под автомобилем. На ролике молодой человек отжимается в поле, когда над ним пролетает разогнавшийся ВАЗ.

- Мы нашли природный трамплин, взяли у друзей машину и воплотили идею. Это был двадцатый мой смертельный трюк. Не повторять! Выполнено профессионалом! - написал парень.

Каждый мой трюк нес прыжок через машину. На этот раз - машина через меня..

Правда, новый трюк не очень впечатлил ростовчан. В комментариях под видео многие отписались, что не поняли, в чем смертельная опасность данного трюка. Предыдущий ролик Евгения был куда более острым. Экстремал подпрыгнул над врезавшимися лоб в лоб машинами, при этом разгон автомобилей пошел не по плану и один из них задел парня в прыжке. Съемка могла закончиться травмами, но, к счастью, все обошлось.

Напомним, "Комсомолка" уже не раз писала безумных поступках экстремала. Евгений подтягивался на высоте в 60 метров, делал сальто над мчащимися автомобилями, нырял в ледяное озеро на горящей машине. О себе молодой человек рассказывает, что был трудным подростком, но его спас спорт. В разное время он занимался борьбой, акробатикой и тяжелой атлетикой, а по профессии стал ландшафтным дизайнером. Год назад, после спора с друзьями, он начал "болеть" экстремальными трюками и теперь не может остановиться. Говорит, что мечтает стать каскадером в Голливуде.

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- Все началось с прыжка через машину, - говорит парень. - Заспорили с друзьями: смогу ли прыгнуть выше "четырнадцатой". Они думали нет, а у меня прыжок хороший - выше 1,5 метра и я прыгнул. Причем так, что получилось с большим запасом. Все были шокированы. Дальше - больше. Подумал: а что будет, когда машина поедет, а я ее перепрыгну? Меня захватил азарт. (подробности)